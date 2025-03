Roma-Napoli ko, guasto sull’alta velocità 

ROMA. Ancora ore di passione per gli utenti dell’alta velocità: ieri dalle prime ore del mattino rallentamenti dei treni sulla tratta Roma-Napoli, con cancellazioni e ritardi anche di due ore. In tutto sono 11 i treni fermati dal guasto (individuato tra Salone e Roma Prenestina), con forti disagi per i passeggeri. La circolazione a metà mattinata è tornata gradualmente verso la normalità, ma i ritardi accumulati alla stazione Termini si sono attestati intorno ai 90 minuti. Il ritorno alla regolarità è stato annunciato poco prima delle 14. I parlamentari M5S chiedono una polizza “anti-calamità Salvini” e dal Pd Elly Schlein accusa: «Salvini si occupa di tutto salvo che dei treni e la loro puntualità, il che vuol dire lavoratori e lavoratrici in ritardo ogni giorno». E il Codacons lancia l’allarme su «una situazione destinata a peggiorare nei prossimi mesi, quando saranno aperti cantieri estivi per lavori di ammodernamento ferroviario».

