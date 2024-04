Roma-Milan, ne resterà soltanto una 

Messa da parte la paura per Evan Ndicka, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare il ritorno con il Milan di domani. In palio la semifinale di Europa League dopo l'1-0 dell'andata firmato da Mancini che al momento promuove i giallorossi. Per questo lunedì De Rossi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, serve la massima attenzione per passare il turno e quanto successo domenica sera a Udine aveva scosso non poco gli animi dei calciatori. Con il passare delle ore, rientrata l'emergenza Ndicka, giocatori, staff e dirigenti si sono tranquillizzati, tornando così a lavorare a Trigoria tra sorrisi e concentrazione. Si è rivisto anche Sardar Azmoun, che può regalare a De Rossi maggior scelta in attacco. In difesa Huijsen è fuori dalla lista Uefa, Ndicka è indisponibile e restano Mancini, Smalling e Llorente, con i primi due indicati a formare la coppia di centrali che dovrà bloccare gli attacchi milanisti. Un'altra assenza pesante sarà quella di Cristante squalificato, al suo posto giocherà Bove insieme a Paredes e Pellegrini. Il tridente schierato a San Siro sette giorni fa è confermato: Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Qui Milan

Un altro volto, un'altra pelle. Il Milan all'Olimpico, con una sola partita, si gioca l'intera stagione e lo fa dovendo recuperare anche lo svantaggio dell'andata, la sconfitta subita a San Siro solo una settimana fa. Servirà più attenzione, più fame e grinta, servirà preparare la partita ipotizzando varianti tattiche per espugnare Roma e centrare la qualificazione. La delusione di giovedì scorso brucia ancora e il pareggio di Reggio Emilia non ha dissolto i dubbi. In cinque giorni il Milan dovrà dimostrare tutto il suo valore sia nei quarti di ritorno che in un derby che può assegnare lo scudetto all'Inter in caso di sconfitta. Perdere con la Roma e con i cugini nerazzurri sarebbe uno smacco difficile da sopportare. Qualcosa nella formazione iniziale cambierà per forza. Tomori rientra e prenderà il suo posto tra i due centrali. Thiaw è tornato ad allenarsi in gruppo mentre Kjaer probabilmente non sarà a disposizione. I big in rosa devono rendere in questi due match che valgono un'annata intera. E quello di Roma, dopo che il sogno Champions si è infranto ai gironi e lo scudetto verrà celebrato dall'Inter, diventa lo scontro decisivo per il futuro della panchina rossonera. Il numero uno Gerry Cardinale si è più volte definito "insoddisfatto" dei risultati ottenuti. Uscire dalla Champions, nel girone di ferro capitato al Milan, è comprensibile, essere eliminati dalla Roma, no. Servirà aggressività e il giusto approccio all'Olimpico.

