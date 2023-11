Roma, Mancosu e Barranca alla Biennale 

Dolores Mancosu e Piergiorgio Barranca fra i tre artisti sardi (il terzo è Antonello Cosseddu) che esporranno le proprie opere nelle storiche sale del museo Domiziano in piazza Navona a Roma, in occasione della Biennale internazionale d’Arte il prossimo giugno.

La proclamazione degli ambasciatori dell’arte sarda ha visto all’Airport Library di Cagliari-Elmas (l’unica biblioteca d’Italia a livello aeroportuale) la consegna del primo premio assoluto a Dolores Mancosu, artista di Villamassargia, con l’opera fotografica “Delle creature il battito”. La sindaca di Villamassargia Debora Porrà commenta così il risultato ottenuto: «Manifestiamo il nostro grande orgoglio per la nostra concittadina, la prima artista del paese selezionata per un avvenimento internazionale di grande prestigio». Il pittore d’Iglesias Piergiorgio Barranca, con la tecnica a olio e spatola su tela “Discarica: la natura si ribella” è arrivato terzo e l’amministrazione comunale ha tenuto ad evidenziare lo storico traguardo ottenuto. «Il riconoscimento - commentano il sindaco Usai e l’assessore alla Cultura Sanna - giunge a coronamento di una carriera vissuta tra opere pittoriche di grande valore che attualmente sono in esposizione al Museo Branca e al Museo dell'arte mineraria e riflettono la sua generosità e il suo legame con la nostra comunità». (ad. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA