Roma-Lazio per la gloria e per l’Europa 

C’è grande fibrillazione nella Capitale per il derby che vale l’Europa. Il primo derby da allenatori di Roma e Lazio, tra l’altro, per De Rossi e Tudor.

Il fischio d’inizio all’Olimpico è fissato per le 18. De Rossi conosce bene Roma, la Roma e tutte le sue declinazioni. Una di queste è il derby, appunto. Una partita che di normale ha poco o nulla. In ballo c'è tanto: la supremazia cittadina da una parte e l'Europa dall'altra. Ne ha disputati trentuno da giocatore. «Era l'unica gara che soffrivo, poi con gli anni ho imparato a gestirla», rivela DDR.

Più distaccato probabilmente Tudor, ma altrettanto carico. «Sarà una partita sentita. Mi sono sempre piaciute le partite importanti e questa va preparata nel miglior modo possibile. Non si può scappare dalle sensazioni della gente, il derby deve darti qualcosa in più ma senza farti perdere la testa», tiene a precisare il tecnico croato. «Deve essere una partita con il giusto antagonismo ma con rispetto per gli avversari».

Le altre due partite

Sempre oggi, si giocano altre due gare entrambe importanti in chiave salvezza, e non solo. Alle 15 il Milan ospita a San Siro il nuovo Lecce di Gotti. Alle 20.45, l’Empoli – reduce da quattro sconfitte di fila – proverà a riscattarsi contro il Torino che è ancora in corsa per l’Europa. (r.sp.)

