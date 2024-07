«Roma, l’aereo e il Papa in un giorno» 

«In un solo giorno ho realizzato tre sogni della mia vita: viaggiare in aereo, visitare Roma e ricevere una carezza dal Papa». Seduta sulla poltrona, nella casa immersa fra il verde di Futanazza, occhi lucidi dalla commozione, Margherita Marongiu, 95 anni di Arbus, racconta quello che per lei è stato «il dono più grande della mia vecchiaia». Ammette di essere felice di far conoscere a chi non c’era un’esperienza unica perché «alla mia età parlare di sogni è un invito ai giovani a non lasciarseli rubare, sono il loro futuro, come lo è stato per me, basta crederci, avere pazienza e fiducia».

In Vaticano

Per la nonna di Funtanazza, l’occasione che aspettava da tanto tempo è arrivata con l’invito dell’Auser, di cui fa parte come nonnina dell’anno. «Quando la presidente dell’associazione, Elisa Caddeo, mi ha chiesto se il sogno di viaggiare in aereo, direzione Roma, e incontrare Papa Francesco fosse ancora vivo, ho pianto di gioia. Ho atteso la partenza con impazienza». E il ricordo va subito al momento più emozionante dell’evento, l’incontro col Pontefice, lo rivive minuto per minuto, come in un film. «Ero seduta sulla sedia a rotelle, quando a poca distanza ho visto il Papa stentavo a credere che potesse essere così vicino. Averlo accanto? Non trovo le parole per descrivere la gioia che ho provato. Il massimo. La stretta di mano e la carezza, semplicemente bellissimo. Mi sono presentata: “Sua Santità, sono Margherita, ho 95 anni, vengo da lontano, dalla Sardegna”. Tenendomi stretta la mano, mi ha sorriso». Ci tiene a precisare che «la presidente dell’Auser ha donato il libro “I fili della memoria – i nonni raccontano” di cui sono protagonisti gli anziani Auser, ciascuno con la sua storia».

Il volo

Si rivede sull’aereo e ammette che aveva perso qualsiasi speranza di volare. «Da ragazzina – ricorda la nonnina – ho sempre viaggiato, anche se non ho mai guidato una macchina. Abitando in campagna era d’obbligo spostarsi per raggiungere il paese. La prima volta fu col cavallo. Poi sempre con la corriera, era la mia passione. Il treno solo da San Gavino a Cagliari per cause di malattia. Finalmente l’aereo per Roma, le meraviglie della città che ho imparato a conoscere e ad amare dalle immagini della televisione. Visitare il Vaticano, il Colosseo, un sogno che diventa realtà. Non ci sarà una seconda volta. Va bene così».

Gli animali

La tristezza si legge sul volto di Margherita Marongiu mentre rimpiange il suo orticello. «Da due anni non pianto più ortaggi. Non solo per l’età, ma perché i cervi divorano tutto. Sono affamati, povere creature di Dio. A me dispiace vederli soffrire. Lavorando i campi, per tutta la vita sono stata in mezzo agli animali e con le temperature di questi giorni, senza contare la siccità, deve essere dura. Io non resisto: ogni mattina riempio una bacinella d’acqua e la lascio fuori per loro, così possono bere e rinfrescarsi un po’».

RIPRODUZIONE RISERVATA