Roma, la spinta dei 67mila nel match col Feyenoord 

Roma. Una parte di Mourinho, ancora oggi, continua a vivere nella Roma. A Trigoria, infatti, è rimasta quella voglia, ma sarebbe più giusto chiamarlo obiettivo, di tornare in finale d'Europa League per chiudere i conti col passato. Perché il tempo lenisce le ferite di Budapest, ma non i ricordi di chi era in campo. Ecco allora che Dublino è la nuova ossessione di Dybala e compagni. «Certo che ci crediamo di poter arrivare fino in fondo», dice Bryan Cristante alla vigilia della sfida con il Feyenoord in programma oggi alle 21. «Vogliamo arrivare in finale e possibilmente vincerla». Prima, però, c'è un playoff da superare e che vedrà i giallorossi ripartire dall'1-1 di sette giorni fa a Rotterdam. Ma c'è una differenza, la gara decisiva si giocherà all'Olimpico, in uno stadio pronto a far registrare un altro record assoluto di capienza.

In oltre 67mila saranno presenti sugli spalti per spingere la squadra agli ottavi di finale. «Per noi sarà una responsabilità in più», spiega Daniele De Rossi. «Ma dopo i malumori di quando sono arrivato dovevamo ricreare quell'unione con la nostra gente». E i risultati (quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta) hanno contribuito a riaccendere la passione. Ora, però, c'è il primo vero bivio della stagione e della carriera da allenatore di DDR: «Questa gara, in quanto decisiva, sposta tanto. Sentiamo quel brivido delle partite da dentro o fuori. Da giocatore ne ho fatte tante, da allenatore no ma la preparo nello stesso modo delle altre».

