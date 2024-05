Roma-Juve, pari spettacolare 

Roma 1

Juventus 1

Roma (4-3-2-1) : Svilar 7; Kristensen 5.5, Ndicka 6, Llorente 6, Angelino 6.5; Cristante 6, Paredes 6, Pellegrini 6 (33’ st Bove sv); Dybala 5 (1’ st Zalewski 6), Baldanzi 7 (23’ st Azmoun sv); Lukaku 7 (23’ st Abraham sv). In panchina: Rui Patricio, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Celik, Mancini, Spinazzola, Renato Sanches, Aouar, Joao Costa, El Shaarawy. Allenatore De Rossi 6.

Juventus (3-5-2) : Szczesny 6.5; Gatti 6, Bremer 7, Danilo 7; Weah 6 (15’ st Kostic 6), McKennie 6, Locatelli 6, Rabiot 6, Cambiaso 6 (40’ st Alcaraz sv); Vlahovic 5.5 (31’ st Milik sv), Chiesa 7.5 (31’ st Kean sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani, Tiago Djalò, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior. Allenatore Allegri 6.

Arbitro : Colombo di Como 6.

Reti : 15’ pt Lukaku, 31’ pt Bremer.

Note : ammoniti Weah, Rabiot, Abraham. Angoli: 9-6. Recupero: 0’ pt, 5’ st.

Roma. All’insegna del meglio non perdere, pur avendo provato entrambe a vincere, Roma e Juventus hanno fatto un passetto verso lo stesso traguardo con l’1-1 all’Olimpico nella partita più attesa della giornata con un gran profumo di Champions. La pressione era più alta sui giallorossi, inseguiti per il quinto posto da un’Atalanta in gran momento e affaticati dalla sfida europea con il Bayer e la relativa, complicata, rimonta per la finale. Il punto conquistato non è da buttare per De Rossi, ma di certo Allegri, che pure vincendo avrebbe blindato il posto Champions, lo accetta con maggior tranquillità, specie considerando il periodo non esaltante dei suoi.

È stato Vlahovic, non certo in un periodo prolifico, a dare il là alla partita con un pericoloso tiro al 7’, mentre Kristensen ha risposto al 12’ con un colpo di testa che si è stampato sulla traversa su cross di Angelino. Neanche il tempo di rammaricarsi per la Roma, perché al 16’ Lukaku ha messo dentro un tap-in su una respinta goffa di Gatti. I bianconeri hanno provato a reagire lavorando sulle fasce ma senza creare grosse occasioni finché Chiesa non ha pennellato appena dopo la mezz’ora un cross per la testa di Bremer che ha battuto uno Svilar un po’ fermo. L’1-1 ha rispecchiato abbastanza l’andamento della gara, con la Roma più in controllo palla e la Juve più trattenuta.

Dybala è rimasto in panchina nella ripresa, e Chiesa si è preso tutta la scena con un tiro da fuori area che Svilar, graziato, ha potuto solo vedere stamparsi sul palo alla sua sinistra. L’assenza dell’argentino ha un po’ pesato sulla manovra Roma, mentre si è alzato il livello agonistico, con qualche intervento duro di troppo: quando Weah ha abbattuto Paredes a centrocampo, Allegri ha preferito sostituirlo con Kostic. I bianconeri hanno preso un po’ il sopravvento, sempre alimentati da Chiesa, e Rabiot, ma la Roma ha sfiorato due volte il vantaggio, con Pellegrini e Kristensen. La Roma è stata salvata nel finale da Svilar con due paratone, su Locatelli e Kean, mentre il “solito” gol nel recupero stavolta non è arrivato.

RIPRODUZIONE RISERVATA