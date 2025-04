Roma-Juve, intensità e un gol per parte 

Roma 1

Juventus 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar 7; Mancini 6, Hummels 5.5 (46’ Shomurodov 7), Ndicka 6.5; Celik 6 (72’ Nelsson 6), Koné 6.5, Cristante 5.5 (61’ Paredes 6), Angeliño 6.5; Soulé 5.5, El Shaarawy 5.5 (61’ Gourna-Douath 6); Dovbyk 6.5 (85’ Baldanzi s.v). In panchina: Gollini, De Marzi, Rensch, Pellegrini, Salah-Eddine, Pisilli, Sangarè. Allenatore: Ranieri 6.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio 6.5; Kalulu 7, Veiga 5.5, Kelly 5.5; Weah 6 (68’ Cambiaso 6), Locatelli 7 (76’ Savona 5.5), Thuram 6.5, McKennie 6; Nico Gonzalez 6.5 (68’ Koopmeiners 5.5), Yildiz 5.5; Vlahovic 6 (68’ Kolo Muani 5.5). In panchina: Daffara, Pinsoglio, Alberto, Douglas Luiz, Conceicao, Rouhi, Mbangula. Allenatore Tudor 6.5.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 40’ Locatelli; nel st 4’ Shomurodov.

Note : ammonito Cristante per gioco falloso. Spettatori: 65.778. Angoli: 4-4. Recupero: 1’ e 3’.

Roma. Finisce con un pareggio il big match tra Roma e Juventus all’Olimpico: un 1-1 finale che sicuramente rispecchia i valori in campo delle due squadre, ma non le aiuta in termini di classifica. Gli ospiti si illudono passando con Locatelli nel primo tempo; Shomurodov pareggia ad inizio ripresa per i giallorossi. Pur inanellando il 15° risultato utile consecutivo, Claudio Ranieri può ritenersi soddisfatto soltanto in parte della sua squadra: la prova di orgoglio dopo lo svantaggio è un buon segno ma è evidente che, senza Paulo Dybala fuori per tutto il resto della stagione, la Roma ha perso molto. La squadra di Tudor, invece, gioca bene per 45 minuti, segno che la cura del nuovo tecnico sta sortendo qualche effetto sulla Vecchia Signora, ma ha sempre lo stesso difetto di continuità. In classifica, i bianconeri sono quinti a 56 punti; gli stessi del Bologna, quarto, che oggi ospita il Napoli. I giallorossi sono settimi a 53 punti, superati dalla Lazio che ne ha 55 e che incontreranno domenica nel derby.

La gara

I bianconeri partono forte e aggrediscono la difesa giallorossa. Al 3’ Weah si libera sulla sinistra e impegna Svilar che in tuffo mette in corner. Ci prova poi Yldiz che dopo una serpentina in area perde il momento del tiro. Primi 15’ di marca juventina con pressing altissimo; mentre la Roma cerca di colpire con rapide ripartenze. Al 24’ la Roma si fa finalmente vedere in attacco e ha l’occasione più nitida: Dovbyk fa sponda in area per Cristante che tira di sinistro a colpo sicuro ma si vede murare all’ultimo da Kalulu. Al 37’ è la squadra di casa a prendere un legno: cross dalla trequarti in area, El Shaarawy colpisce di testa e scalfisce il palo esterno. Al 40’ il vantaggio della Juve: cross dalla destra respinto fuori area, Locatelli raccoglie al volo e insacca alla destra di Svilar.

Nuovo modulo

Nella ripresa Ranieri cambia modulo. Esce Hummels, un difensore, per Shomurodov, un attaccante. La scelta viene premiata: è proprio l’uzbeko al 4’ a siglare l’1-1 raccogliendo una respinta di De Gregorio su tiro di Ndicka. La reazione della Juve è contenuta. I giallorossi sono protagonisti di alcuni contropiedi finalizzati male da Dovbyk e Gourna-Douath. C’è tempo per ulteriori cambi che non alterano gli equilibri. Ranieri gioca l’ultima carta: Baldanzi per Dovbyk. Ma la partita resta bloccata sull’1-1.

