Roma, Juric vacilla Ranieri e De Rossi ritorno di cuore? 

L’esperienza a Roma di Ivan Juric sembra più simile all’inferno che al paradiso menzionato dallo stesso allenatore in una recente intervista. La sconfitta per 5-1 con la Fiorentina ha messo a nudo una fragilità trasversale del club giallorosso, da quella vista in campo a quella societaria. Il clima a Trigoria è pesante e nessuno più si sbilancia sul futuro dei protagonisti, in particolare su quello del tecnico. Che ieri ha svolto regolarmente l’allenamento, ma le riflessioni della proprietà (in questo momento a New York) sono ancora in corso. Si naviga a vista.

Dunque, per ora Juric resta e giovedì nel match contro il Torino dovrebbe esser lui a sedersi in panchina, salvo di colpi di scena ai quali comunque i Friedkin non sono nuovi. E così il futuro resta un rebus e soprattutto legato ai risultati per una fiducia a tempo più simile una bomba a orologeria che altro. La gara con i granata infatti sarà l’occasione per capire se la squadra è ancora con lui, nonostante il clima pare si sia piuttosto irrigidito già nell’intervallo della partita del Franchi, dove ci sarebbe stata una furiosa lite tra il tecnico e Gianluca Mancini, poi sostituito e non rientrato in panchina. Il difensore giallorosso, uscendo da Trigoria, ha provato a minimizzare spiegando come anche lo scorso anno, dopo esser stato sostituito, non seguì il resto della partita in panchina con i compagni. Il riferimento era alla gara con il Frosinone, quando De Rossi lo cambiò al 33’ per Huijsen e Mancini restò negli spogliatoi.A curare lo strappo, in quel caso, ci fu la vittoria, mentre la sconfitta contro la Fiorentina non ha fatto altro che acuire la distanza tra giocatori, allenatore e tifoseria. Tifosi che alla stazione Termini hanno contestato i giocatori al rientro da Firenze.

Clima incandescente

Il futuro un’incognita con il diesse giallorosso, Florent Ghisolfi, rimasto nella Capitale invece di volare a Parigi con Dovbyk e Hummels per la cerimonia del Pallone d’Oro. La linea diretta con i Friedkin è sempre aperta perché in attesa di una decisione su Juric sono tanti i nomi che iniziano a circolare intorno a un nuovo cambio. Dal ritorno di De Rossi in ticket con Claudio Ranieri come direttore tecnico (ipotesi che quest’ultimo per ora nega), a profili come quelli di Roberto Mancini e Massimiliano Allegri, per i quali gli scogli sarebbero anche economici perché esonerando Juric la Roma avrebbe a libro paga tre allenatori.

Sullo sfondo anche Terzic, mentre la sfida con il Torino, ex squadra di Juric, nella notte di Halloween può trasformarsi in un incubo ancor peggiore di quello che la Roma sta già vivendo.

RIPRODUZIONE RISERVATA