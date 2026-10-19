«Roma, inizia a vincere» 

Gian Piero Gasperini ha ben in mente la quota punti che serve. Dieci ne bastano per stare dentro le prime ventiquattro e giocare il playoff di Champions League. Dunque ne mancano nove perché dopo le prime due giornate la Roma ha conquistato appena un punto, quello in trasferta all’esordio contro il Fenerbahçe. Sarebbero potuti esser addirittura quattro se non ci fosse stato l’harakiri contro il Real Madrid, per questo la gara contro il Bratislava (oggi ore 21, Sky Sport) diventa di vitale importanza per il prosieguo del cammino europeo.

Il tecnico

«È una squadra sicuramente dinamica, preparata sotto l’aspetto atletico», dice Gasp alla vigilia. «Nel panorama Champions non è di prima fascia, ma come tutte queste gare sarà difficile. Non sottovaluteremo l’avversario perché abbiamo bisogno di vincere per provare ad andare avanti». Poi aggiunge: «Dobbiamo iniziare a vincere in casa, l’obiettivo è stare dentro le prime 24». Le assenze - importanti - continuano a esser tante. E se Malen rientra dopo la squalifica del campionato, a restare fuori è sempre Paulo Dybala: la risonanza ha evidenziato, seppur minima, una lesione muscolare: niente Champions (e nemmeno Napoli) e spazio a Lorenzo Pellegrini con Soulé e Malen.

Castro tornerà in panchina, con la soluzione a due punte rimandata a gara in corso: «Santiago ha fatto un gran gol l’altra sera, per caratteristiche il match con il Bratislava può essere giusto per due attaccanti, magari anche a partita in corso», sottolinea il tecnico: «Non voglio snaturare una squadra che fa bene solo per la voglia di vedere Malen insieme a Castro». Mancheranno ancora Svilar, Koné e Cristante, per questo a centrocampo ci sarà spazio sempre per de Roon e Pisilli con Pellegrini più offensivo e ancora in cerca della miglior condizione dopo un’estate iniziata in ritardo per via dell’infortunio e del rinnovo arrivato solo dopo la scadenza naturale del contratto. «Ma l’obiettivo era restare», le parole del sette giallorosso seduto al fianco di Gasperini. «La cosa importante era tornare a stare bene dopo l’infortunio. Il contratto di un anno è stata una scelta che la società ha preso e io ho accettato. L’estate da svincolato l’ho vissuta serenamente: il mio focus era sul tornare a stare bene e restare per proseguire quanto costruito». E allora testa alla Champions, dove la Roma insegue la prima vittoria della stagione, provando a dare seguito alla prestazione messa in piedi contro il Genoa. Da mettere da parte ci saranno le difficoltà di una rosa «di valore» ma numericamente «un po’ corta». Gasperini l’ha ribadito, trasformandosi in un martello per arrivare a gennaio e ottenere i due giocatori che mancano per completare una squadra con la quale crede di potersi togliere molte soddisfazioni.

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