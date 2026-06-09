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Flotilla.
09 giugno 2026 alle 02:28

Roma indaga Ben-Gvir per tortura e sequestro «Da Stivale a ciabatta» 

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Roma. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio israeliano, il mese scorso, agli attivisti della Sumud Flotilla. I pm di piazzale Clodio hanno iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, che pubblicò sui social un video (nella foto) in cui rivolge parole di scherno agli attivisti, inginocchiati e con le mani legate nel porto di Ashdod. I magistrati ipotizzano, tra gli altri, anche i reati di tortura e sequestro di persona. L’Italia si aggiunge dunque alla Francia, dove la Procura nazionale Antiterrorismo (Pnat) ha avviato un’indagine preliminare ipotizzando per il ministro i reati di tortura e crimini di guerra.

Il procedimento romano si affianca a quelli già avviati e relativi alle missioni della Flotilla - terminate sempre con abbordaggi delle forze di sicurezza israeliane - dell’aprile e dell’ottobre scorso. Quello per i fatti del 29 aprile, quando 22 barche vennero abbordate, si basa su almeno tre esposti e alcune testimonianze trasmesse nei giorni scorsi dai legali degli attivisti. Agli atti anche le testimonianze dei partecipanti alla missione, oltre al video che lo stesso ministro ora indagato ha postato sui social. «Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte», replica Ben Gvir su X. «Israele - aggiunge citato dai media israeliani - non è un sacco da boxe per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti».

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