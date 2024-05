ROMA INCORONA POGACAR 

Quale posto migliore di Roma per essere incoronati? Per lo sloveno Tadej Pogacar è dolce l’arrivo nella Capitale, vestito di Rosa e finalmente con il “Trofeo senza fine” tra le mani. Mai assegnazione (lo hanno premiato Giorgia Meloni e Urbano Cairo, patron dell’organizzatrice Rcs) fu più meritata: su Narvaez non lo avesse beffato (dopo essere stato a ruota sino a 100 metri dallo striscione) nella prima tappa a Torino, “Pogi” avrebbe eguagliato l’impresa di Gianni Bugno nel 1990 (e non solo) restando in rosa dal primo all’ultimo giorno. Il suo dominio è stato totale: sei successi di tappa (ha perfino battuto Ganna una volta a cronometro), una superiorità in salita che non basta la maglia azzurra di leader degli Scalatori a spiegare, a disposizione dei compagni (anche ieri) in volata, gentile con tutti e capace anche di gesti eleganti (gli occhiali e la maglia regalati a Pellizzari dopo averlo battuto) ed emozionanti (la borraccia al bambino in salita). E poi i distacchi inflitti dal capitano della Uae Emirates ai rivali: secondo il colombiano Dani Martinez (Bora) a 9’56”, terzo il “vecchio” gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 10’24”. Il nono (Romain Bardet) è già a più di venti minuti.

Italia avanti tutta

Se il ciclismo italiano cercava nella corsa di casa segnali per ricominciare a sperare, ne ha trovato diversi. Innanzitutto Antonio Tiberi, quinto in classifica generale (a 12’49”) ma vincitore della classifica dei Giovani. Un italiano non si portava a casa la maglia bianca dal 2015, quando Fabio Aru la conquistò con il distacco maggiore di sempre (1’51”46 di Formolo). Per il corridore frusinate della Bahrain anche il podio di tappa al Brocon. In classifica, nella top 15, anche Filippo Zana, Lorenzo Fortunato e Davie Piganzoli. Le vittorie di tappa hanno premiato gli sforzi di Filippo Ganna (spettacolare nella crono di Desenzano, piegato soltanto da Pogacar nella salita finale a Perugia), Andrea Vendrame (superbo nella tappa di Sappada) e soprattutto Jonathan Milan, tre volte primo in volata (e quattro volte secondo, tre dietro Tim Merlier che l’ha beffato anche ieri) ma soprattutto dominato della classifica a punti. La sua maglia ciclamino è stata vista rientrare ieri dopo un incidente meccanico a 8,5 km dall’arrivo e sfiorare una vittoria degna del Pantani di Oropa.

La sfida

A proposito di Marco Pantani, Pogacar lo ha emulato conquistando proprio al santuario biellese la prima di sei vittorie di tappa. Ora tenterà di eguagliarlo programmando la doppietta Giro-Tour che il ciclismo mondiale attende da 26 anni, quando fu proprio il Pirata a realizzarla. In Francia il 25enne sloveno dal viso gentile, che è sembrato non doversi spremere per conquistare quella rosa, andrà a caccia della terza maglia gialla ma troverà rivali molto, molto più qualificati. Ma quello più tosto, il danese Jonas Vingegaard Hansen, che l’ha preceduto ai campi Elisi nel 2022 e 2023, potrebbe non essere al meglio, dopo la terribile caduta di aprile nei Paesi Baschi.

