Roma in Belgio, Lazio all’Olimpico 

La Roma in trasferta contro l’Union Saint Gilloise alle 18,45 e la Lazio in casa alle 21 contro il Porto. Le due squadre capitoline tornano in campo oggi per la quarta giornata di Europa League. I giallorossi, a quota 4 punti, affrontano una squadra sulla carta più debole (un solo punto) ma stanno attraversando un momento difficile, col tecnico Juric sulla graticola e a rischio esonero (si fa il nome di Roberto Mancini, che ha appena lasciato la panchina dell’Arabia Saudita). Un nuovo ko farebbe precipitare la situazione.

Ben diversa la posizione dei biancocelesti, terzi in Serie A e addirittura primi in Europa a punteggio pieno. Ma il club portoghese è complicato da affrontare e ha valori importanti: non va sottovalutato.

