Roma imbrigliata, Champions lontana 

Lecce 0

Roma 0

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (37’ st Venuti); Blin, Ramadani; Almqvist (16’ st Banda), Piccoli (16’ st Sansone), Dorgu (27’ st Oudin); Krstovic. Allenatore Gotti.

Roma (4-3-3) : Svilar; Karsdorp (39’ st Celik), Mancini, N'Dicka (1’ st Huijsen), Angelino; Cristante, Paredes, Bove (19’ st Aouar); Zalewski (19’ st El Shaarawy), Lukaku, Baldanzi (39’ st Dybala). Allenatore De Rossi.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Note : ammoniti N’Dicka, Baschirotto, Ramadani, Cristante, Piccoli.

Lecce. Tra Lecce e Roma termina zero a zero e i giallorossi, dopo quattro vittorie di fila, interrompono nel Salento la corsa Champions, raggiungono quota 52 punti a vedono scappare il Bologna a + 5. È mancato solo il gol nella pasquetta salentina. I padroni di casa hanno sprecato tanto sotto porta (errori pesanti di Piccoli e Dorgu), la Roma ha giocato meno bene rispetto alle ultime uscite.

Nel prossimo turno c’è il derby con una rinfrancata Lazio e gli uomini di De Rossi possono anche essere virtualmente superati dall’Atalanta, che deve recuperare una gara. Il Lecce di Gotti, alla sua seconda gara con la porta imbattuta, continua la corsa salvezza. Certo per la Roma è stata un’occasione sprecata. La squadra ha deluso le aspettative con una gara modesta e deve ringraziare Svilar per avere racimolato un punto. Piccoli nel primo tempo ha sprecato alcune opportunità, poi ci sono da segnalare il palo di Angelino, le proteste per un fallo subito in area da Zalewski e qualche altra occasione alla distanza, ma è il Lecce ad aver sbagliato di più (soprattutto con Banda) e ad aver anche scheggiato la traversa con Oudin.

Due occasioni per la Roma in avvio (Paredes e Bove), poi ci prova Baldanzi mentre il Lecce sfrutta le ripartenze (in una N’Dicka trattiene Krstovic e viene ammonito: salterà il derby). I salentini sprecano con Piccoli e tirano con Gallo, poi attaccano ancora con Piccoli (due volte). Nella ripresa la Roma chiude il Lecce nella propria metà campo ma una verticalizzazione manda Dorgu in porta: il difensore però, solo in area, calcia fuori. Gli ospiti rispondono Aouar che però manda addosso al portiere. Non bastano gli inserimenti dalla panchina (compreso Dybala), in pieno recupero è il Lecce a sfiorare il colpo grosso con Oudin che dai 25 metri centra la traversa.

