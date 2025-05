roma, il ritorno di sinner 

Roma. Il re è sbarcato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino con un jet privato partito da Nizza. Jannik Sinner da ieri e ha Roma e soprattutto è un “tennista libero”. Dopo la sospensione di tre mesi, concordata con la Wada per chiudere una volta per tutte il caso di contaminazione involontaria da Clostebol, il numero uno del tennis si è diretto verso l'hotel e oggi sarà impegnato in un allenamento al Foro Italico dove è di gran lunga il più atteso in vista degli Internazionali d'Italia che inizieranno dopodomani. Sarà il suo primo torneo dopo il rientro e uno dei tre sul rosso, assieme ad Amburgo e, naturalmente, al Roland Garros, dove cercherà di vincere il terzo Slam consecutivo. Nella sua agenda prima gli impegni legati al media day e poi, alle 19, l’allenamento sul Centrale del Foro Italico con il ceco Jiri Lehecka.

Lo show

L’attesa riguarda anche il sorteggio del tabellone che, in piena coerenza con il grande show nel quale Angelo Binaghi ha trasformato questo torneo, reso unico dal fatto di disputarsi nella Città Eterna, si svolgerà dalle 11 a Fontana di Trevi. Prima il sorteggio del main draw femminile, al via domani, poi, a mezzogiorno quello maschile. Il centro di Roma è stato già invaso dalla febbre del tennis, con i campi di terra rossa allestiti in piazza del Popolo e soprattutto con l’ampliamento del complesso del Foro Italico, che ha “sconfinato” nel vicino Stadio dei Marmi-Pietro Mennea, con un doppio stadio provvisorio (tre campi).

Il main draw

L’Italia si presenta per la prima volta con il numero 1 del tabellone, nella speranza di conquistare un trofeo che non vinciamo da 49 anni (Adriano Panatta nel 1976). Oltre a Jannik Sinner, nelle prime 8 teste di serie c’è anche Lorenzo Musetti (9 Atp). Al numero 30 della classifica Atp, ma con qualche apprensione per i soliti problemi fisici, anche Matteo Berrettini, romano, ci terrebbe a essere protagonista in un torneo che ha dovuto saltare l’anno scorso. In campo femminile, tutto il tifo sarà per Jasmine Paolini (numero 5 del mondo), con Lucia Bronzetti (58) come alternativa.

Qualificazioni

Oggi a Roma si gioca per le qualificazioni. Nel tabellone maschile ci sono cinque italiani (tutte wild card) e altrettante italiane. Tra gli uomini, doppia sfida Italia-Brasile: Pierluigi Basile contro Seybot Wild (113), Federico Arnaboldi contro Thiago Monteiro (94); turno proibitivo anche per Jacopo Vasami contro il britannico Cameron Norrie (91) e per Gabriele Piraino (425) contro Chun Hsin Tseng (98, di Taipei. Infine, qualche chance in più per Giulio Zeppieri contro il russo Pavel Kotov (121). In campo femminile, Anastasia Abbagnato (442) contro l’olandese Aratxa Rus (93), Nicole Fossa Huergo (264) contro l’australiana Olivia Gadecki (91), Federica Di Sarra (588) contro la svizzera Jil Teichmann (96), Angelica Raggi (875) contro l’australiana Ajla Tomljanovic (79) e Lisa Pigato (504) contro Anna Blikova (76).

