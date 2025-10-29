Roma, il profumo della vetta 

Roma 2

Parma 1

Roma (3-4-2-1): Svilar, Hermoso, Mancini (40' st Ghilardi), Ndicka, Celik, Koné, Cristante, Wesley (40' st Rensch); Soulé (28' st Ferguson), Dybala, Ferguson (7' pt Bailey, 1' st El Aynaoui). In panchina Vasquez, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Sangare, Pellegrini, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Parma (3-5-2): Suzuki, Delirato, Circati, Valenti, Ordonez, Sorensen, Estevez (32' st Almqvist), Bernabé (32' st Cremaschi), Britshigi (45' st Begic), Cutrone (15' st Benedyczak), Pellegrino (32' st Djuric). In panchina Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Lovik, Troilo, Trabucchi, Hernani, Plicco, Ciardi, Cardinali. All. Cuesta.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Reti: nel st 18' Hermoso, 36' Dovbyk, 41' Circati.

Note: angoli 10 a 2 per la Roma. Rec.: 4' e 4'. Ammoniti: Troilo, Ordonez. Spettatori: 61.043.

Non bellissima, ma ordinata e capace di cambiare faccia e marcia quando serve. La Roma di Gasperini ritrova la vittoria all'Olimpico dopo due sconfitte di fila tra campionato ed Europa, e lo fa battendo un buon Parma,in grado di reggere a lungo la pressione di Dybala e compagni. Dopo il gol annullato dal Var nel primo tempo a Soulè, la rete buona per il vantaggio giallorosso arriva nella ripresa con un bel colpo di testa di Hermoso. Il raddoppio è di Dobvyk che sigilla solo per poco la partita e si riprende gli applausi dell'Olimpico. A 5 minuti dal termine gli emiliani segnano il gol del 2-1 con Circati che tiene aperto il match fino al fischio finale. La Roma torna in testa insieme al Napoli.

