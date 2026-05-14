Roma ha un sogno azzurro 

Roma. Un pensiero stupendo, azzurro. Agli Internazionali Bnl del Foro Italico che non vinciamo da 50 anni, l’Italia potrebbe non accontentarsi di dare un erede ad Adriano Panatta: potrebbe eleggerlo in una finale-derby tra Luciano Darderi e Jannik Sinner, alla presenza (confermata) del presidente Sergio Mattarella. Tra mercoledì dopo cena e ieri all’ora di pranzo, hanno spazzato via i rispettivi avversari Rafa Jodar (7-6, 5-7, 6-0) e Andrey Rublev (6-2, 6-4) e oggi si apprestano ad affrontare rispettivamente Casper Ruud (alle 15.30) e Daniil Medvedev (alle 19).

Intrecci con il calcio

In questi giorni nella zona del Foro Italico ci sono tennis e calcio. Ieri si è disputata la finale di Coppa Italia Inter-Lazio, domenica alle 12.30 ci sarebbe dovuto essere (in contemporanea con altre 4 partite di interesse europeo) il derby che la prefettura aveva spostato alle 20.45 di lunedì, prima di accettare la proposta di domenica alle 12 della Lega Serie A. «De Siervo e Simonelli sono due dirigenti preparati, forse gli unici nel mondo del calcio, non so nemmeno quanto dipenda da loro tutto questo. Però che si sia fatto un calendario a giugno con il derby di Torino durante le Finals, poi anticipato con un dialogo personale con De Siervo, e qui rimangono la finale di Coppa Italia e derby di Roma, mi fa pensare proprio a delle grandi coincidenze», l’intervento di Angelo Binaghi, presidente della Fitp. «Come diceva Andreotti? A pensare male spesso si fa peccato ma qualche volta non ci si sbaglia.... Secondo voi dobbiamo spostarci noi o il calcio?», ha proseguito: «Chiedetelo all'opinione pubblica. Noi ci siamo spostati per 25 anni». Poi ha concluso: «Non capisco perché noi ci dovremmo spostare quando c'è un “deficiente”, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un campionato di calcio con i piedi». E il calcio un piccolo “dispetto” lo ha fatto mercoledì sera, quando il fumo dei fuochi d’artificio per festeggiare il successo dell’Inter ha causato non pochi disagi al match tra Darderi e Jodar, slittato alle 23 per la pioggia.

Match romanzesco

Sul 6-5 15-0 per il 19enne spagnolo, il sistema di arbitraggio automatico è andato in tilt perché il fumo nel Centrale impediva alle telecamere di rilevare il punto di rimbalzo della pallina. Match interrotto (Darderi diceva di non vedere bene) e ripreso con l’azzurro leone nel tie-break (da 2-5 a 7-5) e sciupone nel secondo set, in cui era avanti 3-0 e poi 5-4 (con due match point) e ha ceduto per 7-5. Ma questo Darderi, già risalito al best ranking (n. 16, 15 in caso di finale) è un giocatore nuovo e il suo marchio di fabbrica è il 6-0 nella terza partita, trattamento già riservato a Zverev e replicato con l’astro nascente iberico. «Mi sento più forte, mentalmente ho fatto il salto di qualità non mollando mai, ma ho ancora tanto da imparare», la conferma.

Il record di Jannik

Sotto lo sguardo di un altro “mito”, Paolo Maldini («Serve programmazione, quella che è mancata al calcio, poi l'Italia è sempre stato un popolo di talenti e virtuosi») il milanista Sinner ha centrtato l'ennesimo traguardo: quella con Rublev è la vittoria consecutiva numero 32 in un 1000, nuovo record, una in più di Novak Djokovic. «Sono contento ma concentrato sulla semifinale. Dovrò recuperare fisicamente e sto sentendo che ho giocato tanto ultimamente, sarà una partita difficilissima. Giocare la sera sarà più tosto fisicamente: se dovesse andare male avrò più tempo per recuperare per Parigi, che è l'obiettivo principale della mia stagione», ha detto, complimentandosi con Darderi. Il punteggio poteva essere più netto ma, nel secondo set, oltre alla stanchezza è sembrato che provasse nuove soluzioni.

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