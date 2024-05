Roma, gran cuore ma il Bayer rimonta e passa 

Bayer leverkusen 2

Roma 2

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Kovar, Frimpong (45' st 2 Stanisic), Tapsoda, Tah, Hincapié, Xhaka, Palacios, Adli, Hofmann (36' st 10 Wirtz), Grimaldo (45' st Kossonou), Hlozek (29' st Schick). In panchina Hradecky, Lomb, Andric, Borja Iglesias, Arhur, Tella, Boniface, Puerta. All. Xabi Alonso.

Roma (4-3-3) : Svilar. Mancini, Ndicka, Spinazzola (21' pt Zalewski), Angelino (36' st Smalling), Cristante, Paredes, El Shaarawy, Pellegrini (36' st Abraham); Azmoun (27' st Bove), Lukaku. In panchina Rui Patricio, Karsdorp, Llorente, Celik, Renato Sanches, Dybala, Aouar, Baldanzi. All. De Rossi.

Arbitro : Makkelie (Olanda)

Reti : nel pt 42' Paredes (rigore); nel st 21' Paredes (rigore), 38 Mancini (autogol), 52' Stanisic.

Leverkusen. La Roma sfiora l'impresa a Leverkusen ma è costretta a dire addio all'Europa League. La squadra di Daniele De Rossi pareggia 2-2 con il Bayer e manca l'accesso alla finale del torneo continentale, dove avrebbe incontrato l'Atalanta.

I giallorossi erano chiamati ad un'impresa: battere la squadra tedesca, che non aveva mai perso in questa stagione, e ribaltare lo 0-2 dell'andata all'Olimpico. A otto minuti dalla fine l'obiettivo sembrava a portata di mano con la conquista almeno dei supplementari. Paredes, freddissimo nel realizzare due rigori accordati dall'arbitro olandese Makkelie, aveva portato la Roma sul momentaneo, insperato doppio vantaggio (0-2). Poi una sfortunatissima autorete di Mancini (proprio ilo matcxh winner del derby e non solo), propiziata da un’iscita a vuoto di Svilar, all'80 ha spento i sogni della squadra italiana. In pieno recupero, sull’assalto finale dei giallorosso, il 2-2 definitivo di Stanisic che ha fatto esplodere di gioia la Bay Arena e regalato la finale ai tedeschi.

Un peccato perché la Roma aveva interpretato la sfida come doveva essere fatto. De Rossi aveva schierato Azmoun al fianco di Lukaku, lasciando Dybala in panchina. Dietro, Spinazzola e Angelino sulle fasce. Xavi Alonso, imbattuyta in questa stagione che gli ha regakato il titolo tedesco, si era invece affidato alle novità Hlozek e Hofmann.

RIPRODUZIONE RISERVATA