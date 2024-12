Roma, funziona la cura Ranieri 

Roma 3

Braga 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Hummels (28' st Hermoso), Ndicka; Abdulhamid, Koné, Pisilli (40' st Le Fée), Zalewski; Soulé (28' st El Shaarawy), Pellegrini (28' st Saelemaekers); Dybala (1' st Dovbyk). In panchina Ryan, Marin, Angelino, Celik, Sangaré, Baldanzi, Shomurodov. All. Ranieri.

Sporting Braga (4-3-3) : Matheus; Ferreira, Oliveira, Robson Bambu (1' st Marin), Roger; Gorby, Moutinho (11' st Zalazar), Gharbi (26' st Hornicek); Gabri Martinez, El Ouazzani (29' st Roberto Fernandez), Ricardo Horta (11' st André Horta). In panchina Tiago Sá, Víctor Gómez, Jónatas Noro, Arrey-Mbi, Yuri Ribeiro, Vítor Carvalho, João Marques.All. Carvalhal.

Arbitro : Siebert (Germania).

Reti : nel pt 11' Pellegrini; nel st 2' Abdulhamid, 47' Hermoso.

Roma. La cura Ranieri funziona, e non solo sulla Roma che vince 3-0 contro il Braga tornando a sperare in un piazzamento tra le prime otto della classifica alla fine della fase a gironi dell'Europa League. A beneficiarne è anche il suo capitano, Lorenzo Pellegrini, escluso nelle tre ultime partite e rinato ieri sera in un Olimpico di nuovo in festa, finalmente. «Lo vedo più sereno», aveva detto l'ex allenatore del Cagliari alla vigilia e aveva ragione, perché dai suoi piedi partono gol, giocate e traverse che cancellano i fischi dell'ultimo periodo. Chiudono i giochi Abdulhamid, Hermoso e l'espulsione di Matheus al 23' della ripresa, con la Roma che nel finale gestisce, portando a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di sabato scorso n campionato.

I tre gol

Il capitano giallorosso in rete dopo undici minuti, sfrutta la giocata di Zalewski per piazzare col destro l'1-0. Primo gol in stagione e processo di pace con i propri tifosi avviato. Un percorso che sarebbe potuto essere anche più veloce se poco dopo avesse concretizzato le altre occasioni capitategli sui piedi. Due traverse, la prima di testa, la seconda in tap-in ma in fuorigioco, poi due tiri a giro, entrambi deviati finendo uno fuori di poco e l'altro parato dal portiere. Al 2’ della ripresa il raddoppio: l'azione è condotta da Koné e rifinita da Abdulhamid che corre a esultare sotto la Curva Sud. Il 3-0 arriva, invece, al secondo minuto di recupero su tap-in di Hermoso.

RIPRODUZIONE RISERVATA