Roma, finalmente è l’alba Nostalgia da “Dolce Vita”  

Non esiste modo migliore di raccontare il cinema se non attraverso il cinema. A dimostrarlo è il trascorso storico del media, che ha cercato infinite volte di osservare se stesso creando una stretta corrispondenza tra passato e presente in previsione dell’imminente futuro. Ripensando a capolavori immortali come “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, anche esempi più recenti - basti pensare a “Il Ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores - hanno mantenuto intatto lo stesso processo di rispecchiamento e analisi del mezzo filmico. Allineato sulla stessa prospettiva, Saverio Costanzo compie con “Finalmente l’alba” un evidente cambio di rotta dalla dimensione raccolta del precedente “Hungry Hearts” all’esigenza di un cinema più ampio, sia sotto l’aspetto produttivo che per la scelta di maturare il suo estro creativo prendendo spunto dai capostipiti della tradizione.

La storia

Ispirandosi alla tragica morte di Wilma Montesi, giovane donna trovata nel 1953 sulla spiaggia di Torvaianica dopo una festa trascorsa con politici e star dello spettacolo, il film attraversa nell’arco di un’intera giornata il percorso di crescita compiuto dalla protagonista, dove l’alba rappresenta l’inizio di un sogno apparentemente impossibile e la fine di una notte da incubo. Mimosa assiste alle lusinghe di un avvenente talent scout nei confronti di sua sorella Iris, proponendole di fare da comparsa nelle riprese di un film che stanno svolgendosi a Cinecittà con varie celebrità di Hollywood. Inizialmente scettica, la madre propone entrambe le figlie alle selezioni: il caso vuole che Mimosa, inizialmente scartata, venga notata dall’attrice Josephine Esperanto per coprire un ruolo nell’ultima scena. Per capriccio e curiosità, la diva trascina la ragazza ad un ricevimento, situato in un’elegante villa fuori città, in compagnia dell’affascinate collega Sean Lockwood e del gallerista d’arte Rufus Priori. Ma l’illusione di una vita perfetta, tra il plauso degli ammiratori e l’eleganza dei salotti borghesi, svelerà ben presto dietro la sua sfarzosa confezione un lato di perversione e decadimento. I classici del passato rivivono in citazioni a titoli come “La Dolce Vita” di Fellini, oltre ai grandi esponenti del neorealismo e del peplum americano. Ciò avviene non solo nell’aspetto formale, con gli antichi set e la tradizionale impostazione visiva fedelmente ricostruiti, ma soprattutto sotto il profilo idealistico e concettuale, nel gioco di una realtà dietro l’apparenza che dalle fasi iniziali orientate alla commedia tende vertiginosamente a un clima più cupo e noir. In questa discesa nell’abisso, la protagonista cede al turbinio degli eventi come spettatrice inerme di un miraggio che a poco a poco si sgretola, vittima della propria impotenza ed ingenuità. Al suo fianco troviamo le star internazionali Lily James, Joe Keery e l’eccezionale Willem Dafoe, a questo giro forse un po’ trattenuto e non del tutto sfruttato nel suo pieno potenziale. Il risultato si avvicina più a quello di un revival cinematografico, che ha quasi le fattezze di un reperto o di una ricerca archeologica, e che pertanto - pur col suo carico di drammaticità - fa leva sullo spettatore principalmente per la nostalgia dei tempi andati, ma che interroga solo di sfuggita, al contrario di altre pellicole affini, le urgenze della nostra attualità.

