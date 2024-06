Roma fa le prove per le Olimpiadi 

ROMA. L'attesa è finita. Da oggi a mercoledì, Roma si trasformerà nella capitale dell'atletica leggera. Un appuntamento, gli Europei, che è come i "trials" in vista dei Giochi di Parigi dove l'Italia arriverà a difendere i cinque ori di Tokyo. Meno di due mesi, dunque, per arrivare al top della forma e cercare quantomeno di eguagliare il Giappone. A cominciare da Marcell Jacobs che arriverà a Roma e Parigi da campione europeo e olimpico in carica.

L’olimpionico dei 100

«Punto a scendere sotto i dieci secondi già in questo weekend», ha detto il velocista azzurro alla vigilia dello start degli europei e a due giorni dalla possibile finale per confermarsi intanto il più veloce del continente. Per Jacobs, oramai abituato a essere atteso al varco dall'oro di Tokyo in poi, è l'ennesimo test. È dall'oro di Monaco, però, che Marcell non scende sotto i 10", poi un 2023 complicato e un 2024 in cui ha stravolto tutto, cambiando coach e trasferendosi in America sotto la guida di Rana Reider. Le prime uscite mostrano un Jacobs ancora in cerca della miglior condizione: «Ma io ho lavorato per arrivare al top a Parigi e il tempo necessario c'è». Intanto, fin qui, la miglior prestazione è quella della settimana scorsa nella tappa di Diamond League a Oslo con 10”03. »Io mi concentro solo sul correre e non penso agli infortuni. L'obiettivo era correre con il sorriso e ora devo trasformare la pressione in energia».

Presentazione

Parole che arrivano da un Salone d'Onore stravolto nella sua conformazione. Niente conferenza stampa sotto il dipinto di Mussolini (che non era piaciuto nei sopralluoghi dell'European Athletics), ma il palco posizionato sul lato. Una casualità, secondo l'organizzazione, che spiega come la scelta sia dipesa semplicemente dal fatto che il backdrop della conferenza avrebbe altrimenti coperto il simbolo del Coni e quello dei cinque cerchi olimpici. Cinque cerchi ai quali pensa in modo ossessivo Gianmarco Tamberi. «Ma è un'ossessione positiva», ha spiegato l'oro di Tokyo che punta al bis a Parigi per arrivare lì dove nessuno è mai riuscito. Dunque Roma sarà «una tappa di passaggio per i Giochi", ha proseguito Gimbo che farà il suo esordio stagionale proprio all'Olimpico dopo un maggio che lui stesso ha definito “disastroso” per via di qualche problemino al ginocchio. Ma oggi è tutto superato: «Ora sto bene e l'obiettivo è saltare più in alto possibile, se poi arriverà l'oro ben venga. Ma sicuramente mi aspetto che l'Italia finisca in alto a questi europei. Vogliamo vittorie e medagliere, non ci accontentiamo». Poi un messaggio ai tifosi: «Ci meritiamo l'attenzione del grande pubblico e non solo da casa, le persone devono venire allo stadio».

Pochi tifosi

Ma le vendite dei biglietti stentano a decollare. A ieri erano 80mila i tagliandi venduti sui sei giorni di gara, ma con la possibilità ancora di acquistarli (oggi studenti e accompagnatori pagheranno un euro in curva e distinti sud) e con la speranza dell'organizzazione in un'impennata finale. «Noi ovviamente speriamo di venderli tutti», ha provato a chiarire il presidente Mei sul tema, «ma è difficile, soprattutto perché lo Stadio Olimpico è molto grande. Noi comunque continueremo a spingere in questi giorni per convincere i romani». Il presidente di European Athletics, Karamarinov, ha assicurato: «Organizzare questi campionati è stata una grande sfida nell'anno olimpico. Non è un periodo ideale, ma saranno i migliori possibili, sarà uno spettacolo pazzesco». Oggi si inizia a fare sul serio con le prime medaglie che saranno assegnate a partire dal pomeriggio. Da circoletto rosso Leonardo Fabbri nel getto del peso e la marcia 20 km che si concluderà all'interno dello stadio Olimpico e alla quale prenderà parte Antonella Palmisano. Per vedere Filippo Tortu sui 200 bisognerà attendere domenica, per Dalia Kaddari lunedì, per le staffette 4x100 (c’è anche Lorenzo Patta) martedì.

