Roma: esce Djokovic, entra Sinner 

ROMA. Rosso di sera, bel tempo si spera. Dopo la pioggia che ieri ha stoppato per qualche ora la programmazione del Foro Italico, tutti incrociano le dita per l'esordio di Jannik Sinner stasera (dopo le 19) contro Ofner, dell'idolo di casa Flavio Cobolli (alle 14 con il francese Atmane) e di Andrea Pellegrino (contro Arthur Fils). Il maltempo, però, non è riuscito a fermare la truppa azzurra, che ieri ha visto come primo protagonista Matteo Arnaldi, l'eroe che non ti aspetti, capace di infiammare il pubblico del Centrale. Il vincitore di Monte Urpinu battendo Alex De Minaur in tre set (4-6, 7-6, 6-4) si è conquistato un posto nel cuore dei tifosi. «Piano piano stiamo ritrovando le partite all'Arnaldi, sono contento di averla vinta, il pubblico mi ha aiutato tanto», le parole del ligure che attende Rafael Jodar, il nuovo fenomeno del tennis spagnolo. In serata sono scesi in campo gli ultimi due italiani. Lorenzo Musetti ha regolato il francese Mpetshi Perricard per 6-4, 6-4 e affronterà Francisco Cerundolo. Luciano Darderi contro il tedesco Yannick Hanfmann ha chiuso con lo stesso punteggio: lo attende Tommy Paul. e

L’addio di Nole

A far ancora più rumore è la caduta di Novak Djokovic, eliminato dal ventenne croato Dino Prizmic in tre set in quello che, carta d'identità alla mano, potrebbe essere stato l'ultimo match al Centrale per il serbo: 2-6, 6-2, 6-4. Una sconfitta inattesa, arrivata dopo un primo set vinto in maniera agevole e poi girato a favore dell’avversario, bravo ad approfittare dei passaggi a vuoto del serbo per portare a casa una vittoria di prestigio. «Nole, è stato un piacere», ha scritto Prizmic sulla telecamera a fine partita rendendo onore al suo avversario mentre poco prima, uscendo dal terreno di gioco, lo stesso Djokovic aveva risposto agli applausi del pubblico romano battendosi la mano sul cuore in segno di gratitudine. «Prizmic ha meritato la vittoria. Speravo di giocare di più, ringrazio il pubblico perché è stato incredibile anche oggi un'altra volta. Non è la preparazione ideale per il Roland Garros, non ricordo una preparazione negli ultimi due anni in cui non ho avuto qualche problema prima di questi tornei. È frustrante, ma è una mia decisione continuare a giocare e performare. Spero di essere in buona forma a Parigi, vedremo cosa succederà», le parole del serbo subito dopo la sconfitta.

Le ragazze

Tra le donne, l’acuto è di Elisabetta Cocciaretto che batte batte l’americana Emma Navarro in due set con un doppio 6-3 e vola al terzo turno dove affronterà Iga Swiatek. «Io penso che ogni tennista sogni qualcosa del genere, non avrei potuto mai desiderare serata migliore», le parole dell'azzurra al termine della partita. «Swiatek? La conosco da quando avevo undici anni, è una tennista incredibile e proverò a dare il meglio». Dicono addio al torneo le due giovani azzurre. Noemi Basiletti è stata sconfitta in due set dall'ucraina Svitolina (6-1, 6-2), risultato che non toglie nulla alla cavalcata dalle qualificazioni e fa ben sperare per il futuro. Tyra Grant ha perso in tre set con la lucky loser ceca Bartunkova (4-6, 6-3,6-4), in due ore e un quarto di gioco. Alle 13 c’è Jasmine Paolini contro Elise Mertens.

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