Roma e Viola, che tonfi! 

Roma. In attesa del Monday night di super lusso tra Lazio e Inter, l’Atalanta rafforza la sua posizione di leader lasciando il rilanciato Napoli a -2. Ma, come preconizzato tempo fa da Antonio Conte, il gruppo di testa si assottiglia. La Fiorentina cicca la nona vittoria di fila e lascia tre punti meritati all’emergente Bologna. Perde terreno ancora la Juve che vede Gasperini allontanarsi a +9. Problemi non da poco per Thiago Motta, imbattuto ma frenato da 10 pareggi su 16 gare e infastidito per una contestazione a Vlahovic, autore del provvidenziale 2-2 finale.

In bilico

Dopo un paio di squilli positivi torna a soffrire e ad arenarsi di nuovo la Roma, che si fa superare nel recupero da un volenteroso Como che passa due volte: con Gabrielloni, dopo uno spunto di Cutrone, e con Nico Paz allo scadere. Timida e opaca la prestazione dei giallorossi, che restano nella parte bassa della classifica, vicini di nuovo alla zona retrocessione. Vincono con sofferenza e merito i lombardi, che tornano a respirare. In coda successi basilari anche per il Lecce e il Verona: i pugliesi, trasformati dalla cura Giampaolo, inguaiano il Monza, con Nesta sempre più in bilico. Dopo 4 ko di fila resurrezione del Verona: Zanetti salva la panchina vincendo con merito a Parma dopo una gara scoppiettante.

Ex vincente

Grande vittoria da ex per Italiano che ritrova la Fiorentina e la frena vistosamente, non potendo affrontare in panchina Palladino, sostituito dal vice Citterio, per la scomparsa della madre. Stanchi dopo una faticosa e inebriante galoppata, i viola tengono la gara in equilibrio per un tempo e non sfruttano una doppia occasione con Cataldi e Kean. Ma il Bologna poi cambia spartito: palo di Castro, doppia occasione per Holm e vantaggio con Odegaard dopo un guizzo del migliore in campo, Dominguez. Vittoria meritata, settimo posto fortificato e prospettive interessanti. Per i viola sembra solo un incidente di percorso.

Nuovo stop

A Como nuovo stop, l’ottavo, per la Roma. Molti cambi per Ranieri, con novità Le Fee e Hermoso, per un malore durante il riscaldamento di Hummels contro il Como che si affida all’ex Belotti e a Nico Paz che vuole fare bella figura, e ci riesce, di fronte al suo idolo Dybala. Il giovane argentino colpisce la traversa nel primo tempo, tutto sommato in equilibrio. Ma nella ripresa è il Como a ingranare la quarta rendendosi pericoloso con Fadera e Goldaniga. Svilar viene spesso impegnato e a poco servono gli ingressi di Pisilli, Mancini e Pellegrini. Dybala si mangia una ghiotta occasione. È lo snodo della partita. Roma in trincea e Como all’assalto. Alla fine il muro giallorosso crolla di schianto: Gabrielloni beffa Ndicka, poi nell’assalto finale dei giallorossi il facile raddoppio di Nico Paz in contropiede, tre contro uno.

RIPRODUZIONE RISERVATA