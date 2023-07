Roma e Rieti, primi bollini rossi  

L’ondata di calore travolge l'Italia, dove scattano i primi due bollini rossi a Roma e Rieti: un caldo africano che potrebbe prolungarsi in varie parti della Penisola per sette giorni. Da oggi massima allerta in otto città, che scenderanno a sette domani, come indica il ministero della Salute, che monitora le ondate di calore. In alcune aree le temperature supereranno i 40 gradi, come nello scorso anno, quando il nostro è stato il Paese europeo con più vittime: 18.100 su un totale di 61.672.

Tendenza al peggioramento

Per ora sono Roma e Rieti le città più colpite dal caldo, che fa salire l'allerta al livello rosso: condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive: bollino rosso per tre giorni consecutivi. Sempre ieri, undici città in “arancione”, cioè rischio salute per i più fragili, mentre le altre sono in giallo (stato di pre-allerta) ad eccezione di Bari e Reggio Calabria, che restano in verde. Da oggi, però, si aggiungono col bollino rosso anche Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Torino, mentre domani saranno sette: Roma, Rieti, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Bologna.

Il parere degli esperti

Secondo le previsioni, il clima rovente non darà tregua per questa settimana. Prevede iLMeteo.it che durerà almeno per altri sette giorni, l'ondata di caldo africano con temperature massime ben oltre i 40 gradi. «Nei prossimi giorni - rileva Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it,- sono previsti picchi fino a 35-37 gradi sulle pianure del Nord, fino a 38 al Centro, sopra i42 sulle due isole maggiori». La giornata più calda, aggiunge, potrebbe essere domani.

La tendenza del tempo

Sanò ricorda che il record assoluto di temperatura massima in Italia è di 48,8°C, nell'agosto 2021 nel Siracusano: si rischia di battere un valore ritenuto quasi inarrivabile. Non andrà meglio neanche la notte: clima tropicale con umidità alle stelle (afa) e valori non sotto i 22-23 gradi. Da giovedì, l'alta pressione perderà un po' della sua forza al nord: correnti d'aria più instabili in quota, pilotate da una depressione sulle isole britanniche, potrebbe innescare qualche forte temporale specie sulla Lombardia e poi sul Triveneto. Con queste condizioni meteo, si rinnovano ovviamente i suggerimenti per proteggere la propria salute.

RIPRODUZIONE RISERVATA