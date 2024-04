Roma e Milan, il futuro in una partita 

Roma. Tutto in una notte. L’accesso alle semifinali di Europa League, la conferma sulla panchina per la prossima stagione, lo slancio per il finale di campionato. Oggi si gioca Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale della seconda coppa europea, e a rischiare di più sono i rossoneri dopo la sconfitta subita a San Siro (1-0) all’andata, una settimana fa. E con loro Stefano Pioli, il cui futuro da allenatore del Diavolo è indissolubilmente legato – così gli hanno fatto sapere i vertici societari – dal passaggio del turno. In caso contrario, a fine stagione sarà addio. Sull’altra sponda De Rossi è ben saldo alla guida della squadra, rianimata dopo la crisi attraversata nella parte finale della gestione Mourinho. Ma anche l’ex “capitan futuro” ancora non è certo della conferma. Misteri del calcio.

Qui giallorossi

«Ma se pensiamo a quanto sono a rischio non ci godiamo il percorso che stiamo facendo», ha detto il tecnico giallorosso ieri, «da quando sono arrivato sono state tante le giornate felici. Penso a quello, non alle possibilità di rinnovo in base al risultato». Il vantaggio conquistato sette giorni fa non fa dormire sonni tranquilli. In un Olimpico sold out e da record di incassi nell’era Friedkin (si supereranno i 4 milioni di euro) si ripartirà dall’1-0 a firma Mancini e in campo si vedrà una squadra simile, ma non uguale, a quella di Milano.

«All’andata El Shaarawy a destra può avere avuto un effetto sorpresa», riflette De Rossi, «mi aspetto delle contromosse da Pioli, ma non dobbiamo snaturarci». Passare il turno sarebbe «parte del nostro percorso verso la felicità». Fuori Cristante per squalifica, dentro Bove. Assente Ndicka, che però «sta bene». L’allenatore vuole vedere una Roma «più concreta» rispetto a San Siro, dove ha sprecato 5-6 situazioni pericolose. Poi prova a gettare un po’ di pressioni sul Milan: «Venendo dalla Champions e avendo una squadra costruita per quello, è ovvio che per loro l’Europa League diventi un obiettivo. Sanno che devono vincere altrimenti andranno fuori, quindi vivranno questa partita come ultima spiaggia».

Qui rossoneri

E infatti Pioli ammette che «sì», è così ma solo «per quanto riguarda la partita di oggi e per andare in semifinale. Noi la Champions League però la giocheremo l’anno prossimo. Le critiche ci saranno sempre, siamo gli stessi che siamo andati in semifinale di Champions. Ma abbiamo alzato il livello e tutti ci aspettavamo di andare avanti». Il tecnico crede nella rimonta: «Servirà una partita di alto livello e una cura dei dettagli superiore rispetto a giovedì scorso, ma ci crediamo. Ho fiducia nella squadra perché hai i mezzi per vincere. I giocatori sono maturi e responsabili, sanno come interpretare queste gare. Dobbiamo vincere, difendere bene, soffrire nei momenti in cui ci sarà da farlo».

