Roma, è il quinto Slam  

Tre settimane di sfide, oltre trecento match e i due tabelloni principali da 96 giocatori. Presentata ieri, all'Accademia della Scherma, l'ottantesima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia di Tennis, la prima con l'upgrade che farà di Roma la capitale del tennis mondiale per il mese di maggio. Dal 2 al 5 si disputeranno le prequalificazioni, che metteranno in palio alcune wild card per le qualificazioni (l'8 e 9) ai main draw del Master 1000 maschile e dell'omologo femminile, che si disputeranno fino a domenica 21. L'entry list prevede la presenza al Foro Italico del meglio del tennis mondiale, a cominciare dai campioni in carica Nole Djokovic e Iga Swiatek.

Binaghi: edizione record

«A oggi sono stati venduti 175mila biglietti e supereremo la soglia dei 300 mila paganti», ha detto Angelo Binaghi, aggiungendo come anche l'incasso sarà da record «perché di sola biglietteria

stimiamo 21 milioni di euro di introiti». Una presentazione con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Ricca pattuglia tricolore

Nel torneo maschile, ammessi di diritto Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, mentre Matteo Berrettini ha annunciato di non aver ancora recuperato dall'infortunio di Montecarlo. Wild card per Arnaldi, Fognini, Nardi, Passaro e Zeppieri, per le qualificazioni a Bellucci, Cobolli, Gigante e Maestrelli. Nel femminile, la classifica premia Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini.

Antonio Burruni