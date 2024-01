Roma, è il giorno di De Rossi 

Sono in programma oggi due anticipi del 21° turno della Serie A: alle 18 Roma-Verona, alle 20.45 Udinese-Milan. Riflettori puntati sull’Olimpico dove c’è grande attesa per l’esordio sulla panchina giallorossa di De Rossi, che in settimana ha sostituito Mourinho.

La presentazione

«La proprietà è stata chiarissima sul tenore della mia permanenza», spiega il neo tecnico della Roma. «Ma io ho detto subito che me la sarei giocata fino alla morte per restare qui. La conferma, però, la voglio meritare sul campo, per questo ho chiesto di essere trattato come un allenatore e non come una bandiera da portare in giro». Parole che arrivano alla vigilia di una sfida dove la parola d'ordine è ripartire. Troppo poco il tempo per poter incidere nei quattro allenamenti avuti a disposizione. «Sono comunque felice dei 3-4 concetti, non di più, che abbiamo voluto inserire», sottolinea De Rossi. «I ragazzi sono delle spugne, li hanno assorbiti. Ma quando si cambia allenatore, le prime sedute non danno una risposta chiara. Perché tutti vanno a tremila, bisogna capire poi se riusciamo a tenere questo ritmo».

