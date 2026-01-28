Roma e Bologna, obiettivi diversi 

Dopo la Champions, stasera tocca all’Europa League offrire uno spettacolare turno conclusivo del round robin con tutte le partite in contemporanea alle 21. Due le squadra italiane impegnate: la Roma (attualmente sesta) gioca ad Atene con il Panatinaikos; il Bologna, 15°, sfida il Maccabi Tel Aviv sul neutro di Bačka Topola (Serbia).

I giallorossi

Anche se è il campionato la priorità della Roma, la gara con il Panathinaikos ha la sua importanza. C'è ancora la qualificazione diretta agli ottavi in palio, anche se i giallorossi sono certi di giocare almeno il playoff: «Cercheremo di fare risultato ma non è una gara da vincere assolutamente», chiarisce Gasperini alla vigilia. «Se riuscissimo a entrare nei primi otto, saremmo ancora più felici perché eviteremmo un turno di playoff. Di certo faremo il massimo per ottenere la qualificazione, visto che siamo arrivati all’ultima giornata ed essere dentro è un obiettivo normale». In caso di pareggio servirebbe che la Stella Rossa non vincesse con 6 gol di scarto oppure che una tra Porto, Betis e Ferencavaros non vincesse. Emergenza in attacco: mancano (Malen, Vaz e Venturino non ancora in lista Uefa), Dovbyk, El Shaarawy e Ferguson per infortunio.

I rossoblù

Più complicata (dopo lo sciagurato pareggio col Celtic) la situazione del Bologna, che affronta a Bačka Topola (nel nord della Serbia) in campo neutro il Maccabi Tel Aviv, ultimo con sei sconfitte e un pareggio. La classifica impone a Vincenzo Italiano di vincere per restare almeno tra le prime 16 e giocare l’eventuale ritorno dei playoff in casa. Praticamente nulle le hance di andare agli ottavi. «Dobbiamo ragionare gara per gara», le dichiarazione del tecnico Italiano, «anche questa è importantissima in una competizione cui teniamo: volevamo arrivare fra le prime 24, ora abbiamo qualche possibilità di arrivare fra le prime otto. Il Maccabi è fuori dalla competizione, vediamo se riusciamo a guadagnare qualche posizione. In campionato non ci sta andando bene per tanti motivi ma dobbiamo ripartire da qui».

RIPRODUZIONE RISERVATA