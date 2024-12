Roma è ancora senza la festa mentre Tony vola 

Dopo lo stop del Campidoglio a Tony Effe e il forfait collettivo del resto del cast, il palco del Circo Massimo di Roma è ancora vuoto. Un supplente, o più d'uno, per intrattenere il popolo del Capodanno di piazza della Capitale al momento non risulta trovato. E in Comune si valutano oramai tutti gli scenari: l'ospite straniero, difficile però da trovare a dieci giorni da San Silvestro, il dj set a oltranza ma anche l'ipotesi più estrema, quella dell'annullamento del concerto. D'altronde Nel mentre il contro veglione di Tony Effe al Palazzo dello Sport va a gonfie vele: «I biglietti stanno volando, mi raccomando ragazzi affrettatevi che è arrivato l'arrotino. Poi rimanete senza», sorride sardonico il cantante su Instagram mentre i posti a prezzo popolare (10 euro) vengono prenotati uno dopo l'altro. Al link al sito di prevendita, sul social, associa le note di 'Liberi liberi' di Vasco Rossi: un ringraziamento per l'appoggio che gli è arrivato dal rocker.

