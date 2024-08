Roma, Dybala non basta 

Roma 1

Empoli 2

Roma (4-3-2-1) : Svilar, Celik (1' st Zalewski), Mancini, N'Dicka, Angelino; Cristante (17' st Le Fèe), Paredes (17' st Baldanzi), Pellegrini; Dybala, Soulè (32' st Shomurodov); Dovbyk. In panchina Ryan, Marin, Smal- ling, Dahl, Sangarè, Bove, Pi- silli, Joao Costa, El Shaarawy, Abraham. Allenatore De Rossi.

Empoli (3-4-2-1) : Vasquez, Ismajli, Walukiewicz, Viti; Gyasi, Henderson, Fazzini (42' Stojanovic), Pezzella (18' st Cacace); Maleh (17' st Haas), Solbakken (13' st Esposito), Colombo (42' st Ekong). In panchina Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Shpendi, Guarino, Marianucci. Allenatore Sullo (D'Aversa squalificato).

Arbitro : Zufferli di Udine

Reti : 45' pt Gyasi; 16' st Co- lombo (rig.), 35' st Shomurodov

Roma. Niente lieto fine per la Roma. L’Empoli che non aveva mai vinto all’Olimpico, sorprende i giallorossi (1-2) con Gyasi e Colombo, rendendo inutile la rete di Shomurodov ma soprattutto rovinando la serata di Paulo Dybala, acclamato dal pubblico dopo il “no” all'offerta araba. L’argentino è costretto ad assaggiare l'amaro sapore della sconfitta nella partita forse più importante della sua storia in maglia giallorossa.

La partita

L'Empoli gioca meglio, trovando spazio tra le linee giallorosse e calciando in porta con Fazzini, con un destro fuori di poco, poi con Gyasi divorarsi il vantaggio con un colpo di testa a botta sicura che finisce fuori di pochissimo. Ancora più clamorosa l'occasione di Colombo che di testa a botta trova la traversa. La Roma non trova sbocchi, seppur a sprazzi, Dybala illumina provando a svariare su tutto il fronte offensivo. Proprio dal suo assist, arriva la migliore occasione giallorossa del primo tempo, con Pellegrini che incorna trovando la risposta di Vasquez. Quando si attende solo il fischio dell'arbitro, però, ecco la doccia fredda per la Roma con Gyasi tutto solo sul secondo palo libero di battere Svilar per il vantaggio toscano che chiude il primo tempo tra i fischi. Al rientro dagli spogliatoi De Rossi inserisce Zalewski per Celik. Pellegrini centra la traversa e poi, sulla respinta, il colpo di testa di Mancini che si infrange sul palo. Nel momento migliore della Roma, a commettere l'errore decisivo è però Paredes che prima perde palla ingenuamente, poi stende Esposito appena dentro l'area nel tentativo di recuperare. Dal dischetto Colombo trasforma. Dybala non ci sta a farsi rovinare la festa, i pericoli maggiori arrivano dal suo sinistro, ma ogni suo tentativo viene frustrato. De Rossi prova a giocarsi anche la carta Shomurodov e ed è proprio l’ex cagliaritano, su cross di Baldanzi, a riaprire la partita. Dybala, ultimo ad arrendersi, coglie il palo, poi Smilar su Esposito evita una sconfitta ancora più umiliante ma, Dybala o no, si aprono le prime crepe in casa giallorossa con un solo punto tra Cagliari ed Empoli.

