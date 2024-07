Roma-Dovbyk ormai è fatta 

Con la Roma che ha praticamente chiuso per Dovbyk, il protagonista del mercato è il Milan. I rossoneri annunciano l’arrivo di Pavlovic ma stanno per consegnare al nuovo tecnico Paulo Fonseca nuovi tasselli a centrocampo e in attacco. Il Napoli è ancora alle prese con la cessione di Osimhen mentre l’Atalanta sta provando a prendere Nico Gonzalez dalla Fiorentina. Molto attive le piccole, che vogliono completare le rose a meno di un mese dalla chiusura del calciomercato.

Tra la Roma e il Girona per Dovbyk ormai è fatta: la iniziale distanza tra richiesta (40 milioni) e offerta (35 milioni) è stata ridotta ma i giallorossi potrebbero tentare anche un ulteriore blitz in terra iberica: il terzino destro Pubill, ora all’Almeria, rappresenta la prima alternativa a Bellanova che il Torino non lascia. Le risorse per gli acquisti potrebbero arrivare dalla cessione di Abraham al Milan: l’attaccante è valutato circa 20 milioni e l’operazione ha il via libera di Fonseca che ha finalmente abbracciato Pavlovic: il difensore ha firmato il contratto. In dirittura d’arrivo ci sarebbe anche Emerson Royal che il Tottenham valuta 18 milioni. Piace ancora Fofana ma la trattativa è difficile. Va via Daniel Maldini: l’attaccante 22enne passa al Monza dove ha giocato in prestito la scorsa stagione ma il club rossonero mantiene il diritto del 50 per cento sull’eventuale rivendita.

I brianzoli vedono sfumare l’arrivo di Keylor Navas e devono cercare un portiere. L’Inter non riesce a vendere Satriano al Brest (operazione da sei milioni che vede la punta dubbiosa) ma chiude per dare Agoumè al Siviglia per 5 milioni e il 50 per cento sulla eventuale rivendita. L’Atalanta conferma il no alla Juventus per Koopmeiners a cifre inferiori a 80 milioni e puntano Nico Gonzalez della Fiorentina (c’è il via libera dell’attaccante). La viola intanto dice addio al romeno Munteanu, che si è accordato col Cluj, e corteggia il Venezia per arrivare al centrocampista statunitense Tessman. Alla Juventus piace sempre Adeyemi, che costa però 50 milioni. Nessuna novità su Chiesa che, sea non andasse in Premier League, potrebbe passare al Napoli in cambio di Raspadori. I campani attendono ancora di sciogliere il nodo Osimhen-Lukaku e stringono per Brescianini dal Frosinone. Molto attivo il Verona che, nel giorno della presentazione dell’attaccante colombiano Mosquera, hanno messo nel mirino il romanista Shomurodov. L’Empoli ha ufficializzato il ritorno di Zurkowskie il prestito di Colombo dal Milan. Il Como prende l’attaccante Pisano dal Bayern Monaco, il Torino insiste con l’Union Berlino per Gosens ma 8 milioni sembrano non bastare ai tedeschi.

