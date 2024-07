Roma, dopo Soulè anche Dovbyk 

Non si ferma la corsa a rinforzarsi in vista della prossima stagione di Juventus e Roma. Il club giallorosso, dopo l'arrivo del terzino svedese Samuel Dahl e la chiusura di Soulè, è ad un passo dal portare nella Capitale anche Artem Dovbyk: è pronto a offrire 30-32 milioni di euro più bonus per il gigante ucraino, capocannoniere dell'ultima Liga col Girona, che andrebbe a sostituire il posto lasciato libero da Lukaku. L'attaccante ha dato priorità alla Roma preferendola anche all'Atletico Madrid, che pure, secondo i media iberici, non molla la presa. Gli agenti del giocatore, che si trovavano da giovedì a Trigoria dopo la chiamata di Ghisolfi, avrebbero trovato l'intesa per un contratto di quattro anni a tre milioni più bonus.

Il difensore

Sul fronte Juventus si conta di chiudere al più presto per Jean Claire Todibo. Il difensore del Nizza è il prescelto dai bianconeri per rinforzare il reparto difensivo: l'operazione che ha in mente la Juve è quella di un prestito oneroso, a una cifra alta, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Un investimento tra i 30 e i 35 milioni di euro. Operazioni in uscita per il Napoli: Jesper Lindstrom è un nuovo giocatore dell'Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il futuro di Leo Ostigard è sempre più a tinte francesi. Sono stati sistemati tutti gli ultimi dettagli per il trasferimento del difensore norvegese al Rennes. Una cessione a titolo definitivo che frutterà nelle casse del Napoli 7 milioni.

Verso l’Arabia

Dopo aver ufficializzato Colpani, la Fiorentina vede lo svincolato Bonaventura pronto a volare in Arabia Saudita. Il centrocampista ex Milan ha scelto l'Al Shabab, si attende solo l'ok definitivo da parte della lega araba. La Lazio non molla l'obiettivo Laurienté, ma tira sul prezzo. Per l'operazione Lotito ha stanziato infatti dieci milioni e non è disposto a rilanciare per avvicinarsi ai 15 milioni chiesti dal Sassuolo. Col giocatore i biancocelesti hanno già un accordo da 1,5 milioni a stagione e la situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, magari dopo il primo vero faccia a faccia tra la Lazio e i neroverdi. Si muove anche il Monza che ha chiuso per un colpo in entrata: si tratta del ritorno di Daniel Maldini dal Milan a titolo definitivo. Era in scadenza nel 2025.

Nel mondo

Guardando al calciomercato internazionale, un trio di campioni del mondo 2018 potrebbe presto scendere in campo in Major League soccer (Mls) nelle file del Los Angeles Fc. Dopo aver ingaggiato Olivier Giroud e Hugo Loris, la franchigia californiana. ll club statunitense sta procedendo spedito con le trattative con la sorella e agente del giocatore, Maud Griezmann, e con il suo avvocato, Sevan Karian. I Los Angeles non solo pagherebbe la clausola rescissoria da 10 milioni di euro ma avrebbero pronta un'offerta importante per il giocatore, che diventerebbe il secondo giocatore più pagato in Mls dopo Leo Messi, sempre che Griezmann sia disposto a trasferirsi immediatamente senza aspettare la scadenza del contratto.

