Roma dopo Alcaraz perde anche Sinner  

Roma. «Sinner l'ho sentito, certamente, dispiace ma sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie. È giusto rispettare fino in fondo Jannik che oggi sarà a Roma e parlerà: è giusto che sia lui a dirvi cosa è successo e come si sente». Angelo Binaghi, presidente della Fitp, assorbe il colpo più duro: dopo Carlos Alcaraz, gli Internazionali di Roma perdono il giocatore più atteso «Comunque gli Internazionali saranno da record e questo è dovuto a un momento pazzesco che stiamo vivendo», ha aggiunto.

«Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma», aveva annunciato l’altoatesino, spiegando: «Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l'ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico», aggiunge Sinner che cercherà di recuperare per il Roland Garros.

