Roma, distrutto da un incendio lo store Tesla. Musk: terrorismo 

ROMA. Un rogo violentissimo nel cuore della notte. Le fiamme hanno rapidamente avvolto diciassette vetture parcheggiate nel piazzale all'aperto di una concessionaria Tesla alla periferia di Roma. È accaduto poco dopo le 4 in via Serracapriola, in zona Torrenova, nel quadrante est della Capitale. All'arrivo dei vigili del fuoco l'incendio era già molto esteso e una colonna di fumo si era sollevata sulla zona.

I vigili del fuoco hanno spento con non poche difficoltà le fiamme e la polizia ha avviato indagini per chiarire le cause. Il sospetto è che dietro l'episodio possa esserci la mano di qualcuno. Di certo non ha dubbi Elon Musk: «Terrorismo», ha scritto ieri sera su X il tycoon rispondendo a un account che ha postato una foto del rogo. Per ora comunque non sono arrivate rivendicazioni.

Al vaglio i filmati

I poliziotti della scientifica hanno effettuato a lungo i rilievi per isolare elementi utili a capire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per stabilire se qualcuno si sia avvicinato la scorsa notte a quel parcheggio, dove si trovavano le auto elettriche parcheggiate una accanto all'altra. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella di un'azione di matrice anarchica. Il rogo a Roma potrebbe aver avuto più punti di innesco e per questo essersi propagato rapidamente. All'arrivo dei pompieri era già tutto distrutto e il fumo avvolgeva il piazzale. L'incendio ha interessato parzialmente anche la struttura in cui erano parcheggiate le vetture. Non si sono registrati feriti.

«Troppo odio ingiustificato - attacca il vicepremier Matteo Salvini, sempre su X - contro la casa automobilistica Tesla. La stagione dell'odio e delle guerre deve finire al più presto. La mia solidarietà a Elon Musk e a tutte le lavoratrici e i lavoratori minacciati e aggrediti».Tesla è da tempo nel mirino dei militanti della A cerchiata, che hanno rivendicato un'azione avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorsi a Berlino, dove è stato appiccato fuoco a due gru dell'azienda pubblica Strabag, “colpevole” di lavorare alla realizzazione di una stazione merci per trasportare auto Tesla. «Nessuna azienda - si legge nel messaggio di rivendicazione diffuso allora dagli anarchici - rappresenta ilnuovo fascismo tecnocratico al pari di Tesla».

