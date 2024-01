Roma, De Rossi ritrova Paredes. Out Spinazzola 

Due vittorie per 2-1 contro formazioni in lotta per non retrocedere, il gioco può aspettare. La Roma di Daniele De Rossi è partita col piede giusto, portando a casa sei punti, seppur soffertissimi, contro Verona e Salernitana e da ieri prepara la caccia al tris per la sfida di lunedì sera (ore 20.45 all'Olimpico), contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Angelino c'e

Il dopo Mourinho affidato all'ex Capitan Futuro ha portato la Roma al quinto posto, con un solo punto di ritardo sull'Atalanta, quarta, anche se i giallorossi hanno una partita in più rispetto a praticamente tutte le concorrenti della zona Champions. Ieri la squadra di De Rossi ha ripreso gli allenamenti a neanche ventiquattr’ore dalla vittoria di Salerno e a Trigoria era presente anche l'ultimo arrivato, l'esterno mancino Angelino, che potrebbe fare il suo esordio proprio lunedì contro il Cagliari. Lo spagnolo è arrivato dal Lipsia (ma era in prestito al Galatasaray) per coprire la fascia sinistra di una difesa che De Rossi ha riportato a quattro. E contro il Cagliari sarà di nuovo disponibile Paredes, assente allo stadio Arechi per squalifica, anche se l'argentino campione del mondo potrebbe partire dalla panchina. Ancora indisponibile per infortunio Spinazzola, Renato Sanches, Smalling, mentre N'Dicka e Azmoun sono impegnati, rispettivamente, in Coppa d'Africa e in Coppa d'Asia. (al.m.)

