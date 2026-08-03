Roma, da oggi  in acqua i più grandi  

Dopo le tre giornate dedicate ai Ragazzi, i campionati italiani estivi di categoria di nuoto, a Roma, entrano nel vivo con le categorie maggiori. Al Foro Italico si esibiscono Seniores, Cadetti e Juniores, con la Sardegna pronta a giocare le proprie carte. Nella prima giornata, in acqua Fabio Dalu (Seniores, Esercito/Esperia) e Silvia Piras (Juniores, Esperia) e Matteo Lugas (Cadetti, Promogest) nei 400 stile; Francesca Zucca (Seniores, Fiamme Azzurre/Esperia), la Senior Martina Fanunza e lo Junior Leonardo Poddie (entrambi Promogest), Pietro Murgia (Cadetti, Sport Full Time), Alessandro Fiori (Cadetti, Esperia) e Tommaso Delogu (Juniores, Sport Full Time) nei 100 rana; Anna Conti (Seniores, Sft) nei 200 dorso; Gabriele Cocco (Juniores, Sporter) nei 50 farfalla. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA