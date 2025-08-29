VaiOnline
L’incontro.
30 agosto 2025 alle 00:16

“Roma Criminale”, il Boia comanda C’è Giuseppe Scarpa a Porto Cervo 

Il ricco cartellone dell’estate 2025 della rassegna letteraria “Porto Cervo Libri”, organizzata e curata dal Consorzio Costa Smeralda, propone nell’ultimo appuntamento di agosto, il penultimo della rassegna che si chiuderà il 13 settembre, l’incontro con Giuseppe Scarpa, l’unico giornalista sardo oggi in forza al quotidiano Repubblica, cronista di nera tra i più apprezzati e autore di inchieste che hanno scosso i palazzi del potere ed i grandi centri di interesse.
Intervistato da Davide Mosca, Scarpa presenterà oggi alle 19.30 nella spiaggetta della piazza Centrale di Porto Cervo, il romanzo “Roma Criminale”, fresco di stampa da Newton Compton, la sua ultima fatica letteraria dedicata alle trame del malaffare della Capitale in forma di romanzo, prendendo spunto da fatti realmente accaduti.
Capo degli ultras più violenti dell’Olimpico, neofascista, leader carismatico. Ma anche trafficante di droga, alto ufficiale della mala, braccio destro del mafioso più potente della Capitale. È Sandro Marinelli, il Boia, il protagonista del romanzo di Scarpa. Ispirato liberamente a fatti reali, che l’autore ha seguito per anni da instancabile cronista, un romanzo di fantasia potente e angosciante che mette in scena una cruda rappresentazione della Roma criminale. L’ingresso è, come sempre, gratuito.

