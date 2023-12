Roma costretta ai playoff 

Roma 3

Sheriff 0

Roma (3-5-2) : Svilar; Celik, Cristante, Llorente (16’ st Paredes); Karsdorp, Bove, Renato Sanches (16’ st Pagano), Aouar (1’ st El Shaarawy), Zalewski (40’ st Mannini); Belotti (27’ st Pisilli), Lukaku. Allenatore Mourinho.

Sheriff Tiraspol (3-5-2) : Koval; Apostolakis (36’ pt Zohouri), Tovar, Garananga; Badolo (40’ st Vardar), Talal, Ricardinho, Joao Paulo, Artunduaga; Mbekeli, Ankeye (27’ st Luvannor). Allenatore Pylypchuk.

Arbitro : Brisard (Francia).

Reti : nel pt 11’ Lukaku, 33’ Belotti; nel st 48’ Pisilli.

Note : ammoniti Talal e Bove per gioco falloso.

Roma. Una partita praticamente inutile che rimarrà indimenticabile per Niccolò Pisilli, classe 2004, in lacrime dopo il primo gol con la maglia della squadra per cui tifa da quando è nato. È il succo di Roma-Sheriff Tiraspol. Sperare in una sconfitta dello Slavia a Praga col Servette era un’illusione e infatti i cechi hanno servito il poker alla squadra di Ginevra, così i giallorossi sono finiti secondi nel loro girone di Europa League e per continuare l’avventura dovranno passare attraverso il playoff contro una squadra scesa dalla Champions. La speranza è che il sorteggio di lunedì non porti Benfica o Feyenoord.

Ma è anche vero che, come dice Mourinho, chiunque arriverà non sarà così felice di aver trovato la Roma, che anche l’anno scorso aveva giocato lo spareggio e poi era arrivata in finale. Intanto ieri il tecnico portoghese si è divertito a mettere dentro tanti giovani, e Pisilli lo ha ripagato con un gol che ha fatto impazzire di gioia, e poi piangere, questo centrocampista centrale di piede destro che sembra molto promettente.

«È un’emozione difficile da spiegare, lo sognavo da tutta una vita», ha detto il ragazzo, «segnare con questa maglia era qualcosa che non riuscivo nemmeno a immaginare e farlo sotto la Sud è una cosa incredibile. Lavorare con Mourinho è incredibile, certo non ha bisogno di presentazioni». L’allenatore dal canto suo ha detto di esser dovuto «scappare per non piangere anche io. Tutti questi ragazzini lanciati sono nati e cresciuti qui. Venivano allo stadio col padre e il nonno. Quando possono giocare con la prima squadra per loro è incredibile».

Qualche bel movimento lo ha esibito anche Mannini, 17enne talento anche delle giovanili azzurre. Altra nota positiva, in vista di Bologna dove partirà titolare causa squalifiche e infortuni altrui, è Belotti, autore del secondo con un colpo di testa. In precedenza c’era stata la rete di Lukaku, intervenuto in tap-in su assist di Zalewski. «Finiamo dietro lo Slavia per colpa nostra», ha aggiunto il tecnico, «abbiamo fatto una orribile partita a Praga». Sull’arrivo di un difensore a gennaio «mi aspetto un giocatore possibile per noi. Ci sono i club dove è molto facile prendere i giocatori, per noi è difficile».

