Roma, cosi non va Perde in Olanda, adesso gli spareggi 

Az Alkmaar 1

Roma 0

Az Alkmaar (4-3-3) : Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe; Koopmeiners (17' st Belic), Mijnans, Clasie; Poku (27' st Daal), Meerdink (27' st Parrot), Lahdo. (17' st Buurmeester). In panchina Zoet, Verhulst, Indi, Dekker, De Wit, Kasius, Smit, Addai. All. Martens.

Roma (3-5-2) : Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers (29' st El Shaarawy), Koné, Paredes (40' st Baldanzi), Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk (1' st Soulè). In panchina De Marzi, Marcaccini, Sangarè, Mancini, Saud, Zalewski, Hermoso, Shomurodov, Pellegrini. All. Ranieri.

Arbitro : Peljto (Bosnia).

Reti: nel st 35' Parrot.

Note: angoli 6-1 per l'Az Alkmaar. Rec. 2' e 4'. Ammoniti Dovbyk Hummels, Saelemaekers, Meerdink, Goes, Belic.

La maledizione da trasferta continua. La Roma perde in Olanda e non arriveranno tra le prime otto della super classifica. Per accedere agli ottavi di Europa League, quindi, serviranno gli spareggi, ma prima ci sarà l'ultima gara del girone tra sette giorni all'Olimpico contro l'Eintracth di Francoforte. Le speranze giallorosse si infrangono nella ripresa con il gol di Parrott nel momento migliore dei giallorossi, dopo un bruttissimo primo tempo dov'è l'AZ a fare la partita. La squadra olandese comincia con un buon gioco in fase di riconquista del pallone e linee strette quando la Roma attacca. Dybala e Dovbyk non riescono a scardinare la difesa biancorossa e troppo spesso i giallorossi sono imprecisi nell'uscire palla al piede.

Nella ripresa cresce la catena di sinistra con Angelino, spesso pericoloso, come quando serve Dybala che non inquadra la porta di poco. Maartens corre ai ripari con i cambi che si rivelano decisivi, in particolare Parrott che poco dopo segna l'1-0. Gli olandesi sfruttano una dormita di Celik e dei centrali per il tap in vincente del centravanti irlandese che lascia così aperte le speranze di qualificazione diretta dell'AZ agli ottavi, mentre condanna i giallorossi.

