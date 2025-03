Roma, con i rossoblù la prima “finale” 

Sarà una Roma delusa e incattivita quella che il Cagliari si troverà davanti domani pomeriggio all’Olimpico. La sconfitta al San Mamés di Bilbao e la conseguente eliminazione dall’Europa League hanno lasciato il segno nella testa e nelle gambe dei giallorossi, come l’espulsione (approvata da Ranieri) di Hummels e una gara giocata quasi interamente in inferiorità numerica. Ma ora c’è un solo obiettivo sino a fine stagione: (ri)entrare nelle coppe europee, magari con la miracolosa rincorsa alla Champions. E il Cagliari rappresenta la prima di dieci finali che aspettano i capitolini, ora distanti 6 punti dal quarto posto occupato dalla Juventus: la squadra di Motta sarà ospite all’Olimpico a inizio aprile.

Ieri mattina, a poche ore dal rientro dalla Spagna, giocatori subito in campo a Trigoria, con due lavori distinti. Scarico per quelli che hanno giocato di più in Spagna e allenamento regolare per tutti gli altri, Hummels compreso. Unico assente Zeki Celik: il difensore turco deve ancora recuperare dalla lesione al tendine del bicipite femorale della coscia sinistra rimediata nella partita di andata con il Bilbao. Questa mattina, dopo l’allenamento di rifinitura, parla Ranieri, eccezionalmente il giorno prima della gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA