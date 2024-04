Roma, che blitz al 95’! 

Udinese 1

Roma 2

Udinese (3-4-2-1) : Okoye; Perez (46' st Kabasele), Bijol, Kristensen; Joao Ferreira, Payero, Walace, Zemura, Samardzic, Pereyra; Lucca. In panchina Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner. Allenatore. Cannavaro.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Smalling (42' st Llorente), Angelino; Karsdorp (47' st El Shaarawy), Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham. In panchina Rui Patricio, Boer, Paredes, Celik, Renato Sanches, Baldanzi, Kristensen, Bove, Zalewski. Allenatore De Rossi.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 23' Pereyra; nel st 19' Lukaku; 48' st Cristante.

Note : partita ripresa al 72’, angoli: 4-7, recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Karsdorp, Baldanzi, Payero, Bijol, Kamara.

All'ultimo respiro la Roma conquista i tre punti a Udine facendo un balzo fondamentale per raggiungere un posto in Champions e gettando nel baratro l'Udinese che vede lo spettro della retrocessione avvicinarsi sempre più: è un colpo di testa del friulano Cristante - è di Casarsa - a 20 secondi dallo scadere del recupero, a mandare in visibilio De Rossi, che entra in campo ad abbracciare tutti i suoi calciatori. Cannavaro resta impietrito di fronte alla propria panchina: mai si sarebbe atteso una simile doccia gelata. Il pallone d'oro 2006 ripropone la stessa formazione che era in campo nell’istante in cui, al 72', N'Dicka si accasciò a terra, mentre De Rossi fa ben sei cambi, sfruttando appieno la regola che glielo consente. Deve però fare a meno del bomber Lukaku, infortunato. Si riparte dall'1-1 di dieci giorni fa. I friulani erano andati in vantaggio al 23' del primo tempo grazie a un gentile omaggio di Huijsen, scartato da Pereyra. Il pari era arrivato al 19' della ripresa grazie a Lukaku che, su cross perfetto di Cristante, aveva preso il tempo ai centrali e insaccato di testa.

I primi minuti sono di studio: l'Udinese sembra più prudente, mentre la Roma appare determinata a cercare la vittoria. Ci vogliono quasi 10 minuti perché i bianconeri varchino la propria metà campo. E quando lo fanno, al 37', vanno a un passo dal vantaggio: Lucca si libera sulla sinistra e lascia partire un diagonale su cui Svilar si supera in angolo. I giallorossi non ci stanno: al 40' Perez si addormenta con la palla tra i piedi e se la fa rapinare da Azmoun, la fiondata dal limite è neutralizzata da Okoye. Nel primo minuto di recupero prosegue la saga degli orrori nella retroguardia di casa: Bijol pasticcia e la sfera giunge a Dybala, che perde l'attimo sprecando una ghiotta occasione. Il pressing degli ospiti è asfissiante e De Rossi getta nella mischia anche El Shaarawy. Pellegrini sfiora il gol con una conclusione deviata a lato di un soffio. Sul corner conseguente, Cristante svetta su tutti e manda in Paradiso i suoi spalancando ai corregionali le porte dell'Inferno.

