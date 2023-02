Roma, che beffa: il Salisburgo passa nel finale 

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic; El Shaarawy; Dybala (1’ st Celik), Pellegrini (29' st Wijnaldum); Abraham (29’ st Belotti). In panchina Boer, Svilar, Karsdorp, Llorente, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Volpato. Allenatore Mourinho.

Salisburgo (4-3-1-2) : Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic (36’ st Gloukh); Fernando (15' st Adamu), Okafor (36' st Koita). In panchina Walke, Stejkal, Van Der Brempt, Onguéné, Baidoo, Kjaergaard, Sesko, Forson, Bernardo. Allenatore Jaissle.

Salisburgo 1

Roma 0

Arbitro : Higler (Olanda).

Rete : nel st 43’ st Capaldo.

Note : ammoniti Pavlovic, Gloukh, Koita, Ibanez.

Salisburgo. Se c’è un futuro per la Roma in Europa si deciderà giovedì allo stadio Olimpico. L’andata del playoff in casa del Salisburgo termina 1-0 ed è una beffa. Ai giallorossi sarebbe stato stretto anche il pari perché fino al colpo di testa dell’argentino Capaldo, all’88’, due interventi di Köhn avevano tenuto a galla gli austriaci. La qualificazione resta alla portata della squadra di Mourinho che, dopo aver patito la partenza a testa bassa degli avversari, aveva preso il controllo del match.

La prima conclusione nello specchio è proprio di Capaldo, debole, e Rui Patricio blocca. Il Salisburgo è più aggressivo e costringe la Roma a puntare sulle ripartenze. Ma nei primi 15-20’ il pressing alto crea problemi al centrocampo. Poi il dominio territoriale dei padroni di casa mostra le prime crepe. Abraham al 24’ di testa non inquadra la porta, al 26’ manda a lato e al 43’ salta Pavlović e calcia ma Köhn respinge. Al rientro dall’intervallo non c’è Dybala. Al suo posto Celik, con El Shaarawy trequartista. All’11’ destro di Capaldo, doppia deviazione di Ibanez e Smalling e pallone che esce di poco. Al 29’ Cristante pizzica la base del palo. Al 35’ Köhn manda la palla sulla traversa deviando il tocco di Belotti. Poi il guizzo di Capaldo. Mourinho spera non comprometta il passaggio del turno.

