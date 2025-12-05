VaiOnline
Serie A.
06 dicembre 2025 alle 00:20

Roma, c’è anche Dybala domani a Cagliari 

Per la Roma la parola scudetto non è più un tabù. Partita un po' in sordina ad inizio stagione, con il passare delle settimane la squadra di Giampiero Gasperini si è inserita prepotentemente nella lotta per il tricolore. Oggi la vetta, occupata dalla coppia Napoli-Milan, dista appena un punto. Da tanti anni non si vedeva la formazione giallorossa a quelle latitudini. Ma nella Capitale, contrariamente a quanto si possa pensare, regna un clima di cauto entusiasmo. Probabilmente perché l’ambiente romanista è consapevole che Napoli, Milan e Inter siano più attrezzate, almeno sulla carta, per vincere il campionato.

Il percorso

Lontano dall’Olimpico la Roma si esalta: 15 punti conquistati su 18 disponibili. Reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli, è caduta in trasferta solo una volta, a San Siro, col Milan (1-0). Fin qui i capitolini hanno faticato soprattutto negli scontri diretti ma, contro le cosiddette piccole, non hanno mai fallito. Gasperini ha lavorato soprattutto sulla fase difensiva, sorprendendo chi si aspettava una squadra sul modello Atalanta. La Roma, insieme al Como, vanta infatti la miglior difesa del campionato, con appena sette reti subite. In Europa League il cammino è stato più altalenante, con qualche punto lasciato per strada (contro Lille e Viktoria Plzen). La recente vittoria contro i danesi dell’Midtjylland ha però rilanciato i giallorossi a ridosso delle prime otto.

La carta Dybala

Sia Dybala che Baldanzi hanno smaltito l’influenza e ieri si sono allenati regolarmente con il gruppo. Saranno quindi a disposizione per la trasferta in terra sarda, con la “Joya” che scalpita a questo punto per un posto da titolare. Gasperini ritrova, dopo due mesi, Angeliño, guarito definitamente da una bronchite asmatica. Ma è difficile che il terzino spagnolo possa trovare già minutaggio domani pomeriggio a Cagliari. Out Dovbyk, l’attacco sarà affidato a Ferguson.

