«Roma candidata Slam» 

ROMA. Angelo Binaghi non si accontenta e va oltre l'edizione “da record” dei prossimi Internazionali di tennis. Il presidente della federazione italiana rilancia e candida Roma al quinto slam. «Siamo stufi di fare i secondi», è stato l'esordio «Per chi l'ha vissuta, è più difficile la strada che ci ha portato da una manifestazione fallita a un torneo con upgrade , rispetto a quella che ci separa da un monopolio dei quattro slam che non durerà sempre. E Roma in tal senso ha grandi prospettive». Difficile fare pronostici sui tempi, ma intanto la crescita del tennis italiano è sotto gli occhi di tutti e quella di Sinner in particolare «ci aiuterà ad arrivare in vetta al mondo». È la promessa del n.1 della Fitp nel giorno di presentazione dell'81ª edizione del Masters 1000 romano che prenderà il via tra due settimane.

Lo scenario

A fare da teatro alla conferenza stampa c'era il Colosseo, mentre Fontana di Trevi sarà il luogo del sorteggio dei tabelloni e Piazza del Popolo verrà allestita per delle esibizioni di uno tra Sinner e Berrettini (quest'ultimo nella Capitale grazie a una wild card). Oltre 300, poi, saranno i match in un sito, quello del Parco del Foro Italico, completamente rinnovato grazie al lavoro di Sport e Salute che metterà a disposizione un diciottesimo campo davanti alla "Casa delle Armi". Anche la copertura televisiva sarà totale con 12 partite in chiaro su Rai 1 (una al giorno del tabellone maschile, finale compresa). Cresce poi il montepremi, soprattutto al femminile con i quasi cinque milioni in palio (1,2 milioni in più rispetto a quello 2023). A contenderselo, a oggi, ci saranno 31 delle prime 32 del circuito Wta, mentre al maschile, per ora, sono confermati tutti i primi 77 della classifica ATP. Da Djokovic a Sinner (che facendo finale a Madrid e Roma potrà essere numero uno al mondo), passando per Alcaraz, Medeved, Nadal e tantissimi altri. Nomi che rendono l'attesa spasmodica e i dati enunciati da Binaghi lo confermano. «Domani supereremo il record storico di incasso di 22,5 milioni di euro con 25 giorni di anticipo sulla finale di Roma», le parole del presidente federale. «Poi possiamo già dire che puntiamo a superare i 350mila spettatori, che l'impatto economico sulla città sarà uguale o superiore a 600 milioni di euro e che l'entrata per lo Stato sarà di 120 milioni di euro derivante dal gettito fiscale». Le ricadute di un evento così, però, non sono solo economiche. «Colpiscono anche lo sport di base», ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. «È un driver potentissimo affinché i giovani sviluppino e continuino la pratica sportiva».

A Madrid

Intanto è iniziato (con il tabellone femminile il Masters 1000 di Madrid,che ha concluso anche le qualifciazioni maschili. Nessun altro italiano è approdato al main draw. Anche Giulio Zeppieri, numero 141 Atp e unico azzurro arrivato al turno decisivo, ha ceduto 6-4, 6-4 contro l'argentino Facundo Bagnis (n.136). Erano usciti in precedenza Stefano Napolitano, Matteo Gigante e Andrea Vavassori. Nel tabellone principale: Jannik Sinner (n. 1), Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi.

