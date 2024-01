Roma, avanti col tridente 

In casa Roma è il mercato a catturare l'attenzione. Prima le uscite e poi le entrate. Daniele De Rossi ieri ha salutato Belotti (Fiorentina) e Kumbulla (Sassuolo), oggi potrebbe toccare a Celik (Marsiglia) e sempre oggi vedrà a Trigoria l'ultimo rinforzo, il giovane Baldanzi, acquistato per oltre 10 milioni più bonus vari dall'Empoli. Poi si potrà pensare solo alla gara di lunedì sera contro il Cagliari all'Olimpico.

I soliti noti

Nel segno della continuità, visto che DDR ha messo in soffitta il 3-4-2-1 di Mourinho per puntare sul 4-3-3. La linea di difesa potrebbe vedere il debutto dell'altro volto nuovo, lo spagnolo Angelino, mentre in mezzo il rientrante Paredes (out per squalifica a Salerno) potrebbe ripartire dalla panchina. Davanti, poi, spazio ancora a Dybala, Lukaku ed El Sharaawy. Col belga che sorride, perché nel Cagliari ha una delle sue vittime preferite, come dimostrano le 6 reti segnate nelle sei gare giocate contro i rossoblù, compresa quella dell'andata. (al.m.)

