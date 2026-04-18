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All’Olimpico.
19 aprile 2026 alle 00:23

Roma-Atalanta, pari inutile 

Hermoso risponde a Krstovic ma è una frenata per due 

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Roma 1

Atalanta 1

Roma ( 3-4-2-1) : Svilar, Mancini (15' st Ghilardi), Ndicka, Her- moso, Celik, Cristante, El Ay- naoui (15' st Pisilli), Rensch (32' Tsimikas), Soulé (26' st Vaz), El Shaarawy (15' st Venturino), Malen. In panchina Gollini, De Marzi, Angelino, Ziol- kowski, Zaragoza. All. Gasperini.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi, Scalvini (1' st Kossonou), Djimsiti, Kolasinac (1' st Ahanor), Bellano- va (9' st Bernasconi), De Roon, Ederson (35' st Pasalic), Zappa- costa, De Ketelaere (1' st Zalew- ski), Raspadori, Krstovic. In pan- china Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Samardzic, Scamacca, Bernasconi, Obric. All. Palladino.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel pt 12' Krstovic, 46' Hermoso.

Roma. Pari, rimpianti e un futuro che resta tutto da decifrare. La Roma all'Olimpico non va oltre l'1-1 nella gara con l'Atalanta, chiudendo tra i fischi della Sud nella settimana alimentata dalle polemiche per le tensioni tra Ranieri e Gasperini. I giallorossi prendono un punto che, in attesa della Juventus, serve a poco nella corsa Champions - così come ai loro avversari - perché è vero che aiuta Malen e compagni ad agganciare il Como, ma con una vittoria dei bianconeri contro il Bologna, la squadra di Spalletti sarebbe a +5 sulla Roma, con 5 partite al gong del campionato. I rimpianti sono quasi tutti giallorossi, perché subiscono il gol al primo errore e poi trovano in Carnesecchi un muro, quasi, invalicabile. E così il primo tempo finisce con il parziale di 1-1: alla prima disattenzione, dopo 12’, gli uomini di Palladino passano in vantaggio con Krstovic, bravo a sfruttare l'errore di El Shaarawy prima ed Hermoso; al 45’, risponde lo stesso Hermoso con una girata volante di sinistro, che rianima un Olimpico che iniziava a rumoreggiare, nonostante a fare la partita fosse la squadra giallorossa. Nella ripresa le sostituzioni che non cambiano il canovaccio della partita, perché ad avere il predominio del gioco è sempre la Roma, incapace però di trovare il 2-1 nonostante le occasioni ripetute con Malen, Hermoso che colpisce la traversa e Celik. Così al triplice fischio i rimpianti sono tutti giallorossi. Sugli spalti, intanto, dopo giorni di assenza a Trigoria, si rivede Claudio Ranieri, regolarmente seduto al fianco di Ricky Massara. La tv lo inquadra, ma non compare (strategicamente) sui maxi schermi, scivolando nell'indifferenza di un Olimpico che comunque, nella querelle tra il senior advisor e Gasperini, sembra aver preso le parti dell'allenatore.

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