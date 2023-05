Roma applaude re Alcaraz 

Roma. Carlitos Alcaraz più forte della pioggia. Esordio vincente a Roma per lo spagnolo che, sulla falsariga di Nole Djokovic la sera prima, soffre nel primo set (vinto 6-4), per poi volare 6-1 nel secondo. Il 36enne spagnolo Albert Ramos-Vinolas ha resistito fino al 4-4 nel primo set, prima di cedere il passo al connazionale che ha poco più della metà dei suoi anni e che qui festeggerà a fine torneo il ritorno in vetta alla classifica mondiale. «Sono contento dell'affetto che ho ricevuto dalla gente di Roma», ha dichiarato Alcaraz, che ha dedicato il suo “Forza Roma” scritto sulla telecamera sul Centrale al suo amico Gonzalo Villar, centrocampista murciano dei giallorossi.

Sonny-go

Nella giornata rinviata, rallentata e poi fermata definitivamente dalla pioggia, il sorriso più bello è arrivato da Lorenzo Sonego. Il torinese ha eliminato il giapponese Yoshihito Nishioka, testa di serie numero 25, e si è regalato un terzo turno contro il vincente tra il greco Stefanos Tsitsipas e il portoghese Nuno Borges, match che si concluderà oggi partendo dal 6-3, 4-3 e servizio per l'ellenico. «Le condizioni erano difficili e ho cercato di essere aggressivo, perché non era facile fare punto su un campo così lento. Sono stato bravo a sfruttare le occasioni che ho avuto», ha commentato Sonny, che poi ha guardato al prossimo match: «Qua è sempre speciale, ci tengo a fare bene. Di sicuro il pubblico mi aiuterà», chiudendo sull'eventuale prossimo avversario: «Tsitsipas sulla terra ha fatto grandi risultati, ma se riesco a giocare un tennis aggressivo posso dargli fastidio».

Si torna in campo alle 11

Rimandati a oggi anche il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi e la sfida tra Marco Cecchinato e Roberto Bautista Agut (2-0 i precedenti in favore dello spagnolo). In campo, tra gli altri, anche il russo Daniil Medvedev (numero 3 del seeding) contro il finlandese Emil Ruusuvuori (Fin) e il tedesco Alexander Zverev contro il belga David Goffin, mentre il russo Andrey Rublev è stato bravo e fortunato a chiudere in fretta (6-3, 6-4) contro lo slovacco Alex Molcan.