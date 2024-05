Roma applaude i veterani 

ROMA. Neanche due anni di assenza forzata sono riusciti a spezzare il filo che lega Rafa Nadal a Roma: lo spagnolo, vincitore di dieci edizioni degli Internazionali d'Italia, è tornato sulla terra rossa del Foro Italico accolto da un boato degli spettatori che ha ricambiato con una vittoria in rimonta contro Zizou Bergs. Una maratona sofferta di quasi tre ore con il pathos necessario a trasformare una semplice partita di tennis in una piccola impresa sportiva. Il mancino di Manacor, attualmente n.305 Atp, è andato subito sotto nel primo set: 4-6 dal 24enne belga che in carriera non è mai andato oltre il numero 103 del ranking mondiale. Ma, al di là del punteggio, Rafa sembra non essere entrato in partita: poco fluido, a volte anche impacciato. Il tifo dei tifosi sembra non riuscire a tirarlo fuori dall'angolo nel quale si è cacciato. I campioni, però, sanno cogliere ogni momento per ribaltare le situazioni anche più difficili. Un'interruzione, dovuta ad un malore di uno spettatore, costringe a sospendere il match. Si torna in campo ma Nadal appare trasformato. Il secondo set si chiude 6-3, l'ex numero 1 tiene e si aggiudica il terzo (6-4) e l'incontro. Al secondo turno affronterà Hubert Hurkacz, settima testa di serie del torneo e test per verificare la crescita dello spagnolo.

Italiani avanti tutta

Tra gli italiani, giornata molto positiva, almeno tra gli uomini, conclusa con il successo di Fabio Fognini batte Daniel Evans, dopo un match molto nervoso. Il ligure ha avuto la meglio sul britannico con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 dopo oltre due ore e mezza di gioco. «Roma è sempre Roma, specialmente ora che sono alla fine della mia carriera», le parole di Fognini, atteso dall'americano Taylor Fritz. Matteo Gigante ha vinto il derby azzurro con Giulio Zeppieri (7-6, 6-4). Avanti anche Stefano Napolitano (6-2, 7-6 allo statunitense J.J. Wolff), Francesco Passaro (6-7, 7-5, 7-6 al francese Arthur Rindernech) e Matteo Arnaldi (in tre set su Harold Mayot), mentre Andrea Vavassori ha perso in due con il tedesco Dominik Koepfer. Nel pomeriggio la pioggia ha un po' rallentato il programma e i match di Lorenzo Sonego e Luca Nardi sono finiti a tarda notte.

Brave le azzurre

In campo femminile Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per il secondo turno battendo la messicana Renata Zarazua con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 in 2 ore e 40 minuti. Un match complicato, fatto di nervi e tensione, in cui la marchigiana è riuscita a vincere nonostante le difficoltà. Ora affronterà la francese Caroline Garcia, n. 22 del seeding. Brava anche Sara Errani che ha superato in tre set (4-6, 6-2, 6-1) la statunitense Anisimova. Due le eliminate. Federica Di Sarra (530 Wta), è stata sconfitta 6-1 6-3 all'esordio nel main draw dalla qualificata francese Varvara Gracheva (88). La wild card Giorgia Pedone, n. 270 si è arresa 6-4 6-1 alla slovacca Rebecca Sramkova (120), Lucrezia Stefanini ha ceduto (6-3, 7-6) alla ceca Linda Noskova.

