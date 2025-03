Roma all’Olimpico, Fiorentina e Lazio vanno in trasferta 

Dopo la Champions oggi tocca a Europa e Conference League: in campo per l’andata degli ottavi di finale Roma e Lazio nella prima coppa e Fiorentina nella seconda. I giallorossi alle 21 sfideranno all’Olimpico gli spagnoli dell’Athletic Bilbao, i biancocelesti i cechi del Viktoria Plzen; i viola scenderanno in campo alle 18,45 in Grecia contro il Panathinaikos.

Giallorossi

L’ostacolo più duro è quello della squadra di Claudio Ranieri, che però nell’ultimo periodo è in gran forma e venderà cara la pelle davanti ai baschi, nel cui stadio tra l’altro si giocherà la finale della competizione. L’ex tecnico del Cagliari prevede una sfida equilibrata nella quale «è difficile dire chi è favorito, andiamo a giocarcela. Non sono preoccupato, ho molto rispetto. L’Athletic è una squadra che ha grande qualità. Sono quarti in classifica, hanno un senso di appartenenza meraviglioso, incredibile. Trovano sempre giocatori idonei, non sono mai retrocessi. Sono convinto che i miei giocatori faranno una grande partita. Sarà difficile per noi, ma anche per loro». Ranieri punterà molto su Dybala: «i campioni come lui vanno supportati, non ingabbiati. Gli dirò di divertirsi». Dall’altra parte ci sarà il talento Nico Williams. Servirà la Roma migliore.

Biancocelesti

La Lazio a sua volta «sente la responsabilità ma fa parte del nostro lavoro», sostiene il tecnico Marco Baroni in vista del match in Repubblica Ceca, «sappiamo sono gare che non puoi sbagliare, qui si gioca senza un domani e la squadra non sbaglierà, ne sono certo. Questo è un campo difficile, il Viktoria ha messo tutti in difficoltà, gioca un calcio aggressivo e di corsa. Servirà la miglior Lazio, porteremo la nostra identità». Out Zaccagni per un problema al polpaccio.

I viola

«Teniamo moltissimo alla Conference League e faremo di tutto per vincere»: così Raffaele Palladino in vista dell’andata degli ottavi di finale ad Atene. «Non pensiamo alla trasferta di domenica a Napoli ma solo a questa gara, importantissima. Affrontiamo una squadra piena di giocatori di valore ma noi siamo venuti per fare una grande prestazione, con personalità e coraggio». Fra i 21 convocati c’è anche Kean, che ha superato il trauma cranico riportato dieci giorni fa. Tra i pali ci sarà Terracciano.

