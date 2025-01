Rom e sinti confinati nell’Isola 

«L’emarginazione ha reso debole la memoria. Per le comunità segnate da pregiudizi e stereotipi è difficile mantenere vivo il ricordo delle violenze e delle prevaricazioni che hanno subito». Luca Bravi, storico, studioso della persecuzione e dello stermino di rom e sinti sotto nazismo e fascismo, continua a studiare e raccontare in tante scuole il Porrajmos o Samudaripen, l’orrore dello sterminio vissuto nei lager di Hitler dalle persone appartenenti alla categoria “zingari”, descritti come razza inferiore da eliminare, le cui tragiche vicende sono memorie colpevolmente rimosse. Storie di sofferenza e dolore che non possono essere dimenticate in occasione della Giornata della memoria. Vicende che riguardano anche la Sardegna diventata luogo di deportazione di rom e sinti.

Il confino nell’Isola

«La vicenda sarda – avverte Luca Bravi – ci riporta - alle responsabilità italiane. Il fascismo comincia a costruire la categoria dello “zingaro pericoloso”. Viene così deciso di “liberare” i confini con una pulizia etnica». L’attenzione di Mussolini si concentra sull’Istria dove c’è una folta comunità rom e sinti: «In quel territorio - spiega lo storico - il regime decide di procedere alla loro registrazione. A partire dal 1937 vengono censite 80 famiglie. Da Roma arriva l’ordine di deportarle in Sardegna. Sotto il controllo dei carabinieri i gruppi familiari sono accompagnati a Civitavecchia per l’imbarco. Vengono destinati in piccoli centri (13 paesi) dove restano sino al 1945. C’è una testimonianza che racconta di una bambina, Lalla, che nasce a Perdasdefogu. La mamma si trovava al confino». Nel libro “La persecuzione dei sinti e dei Rom nell’Italia fascista” (appena pubblicato) la ricercatrice Paola Trevisan scrive che “la prima famiglia costretta a imbarcarsi per la Sardegna fu quella di Raidich Giovanni fu Giorgio, destinato a Urzulei con a seguito moglie e sei figli minori. Il 22 febbraio del 1938 vennero tradotti nell’Isola altri rom con i rispettivi familiari, tre giorni dopo altri 15 sempre con le famiglie. Il 7 luglio del 1938 partì da Civitavecchia per Terranova Pausania (Olbia) anche la famiglia di Hudorovich Michele”.

I paesi

È una geografia poco esplorata dalla storiografia: oltre a Perdasdefogu e Urzulei, ci sono Loceri, Talana, Lula, Posada, Illorai, Ovodda, Nurri, Padria, Bortigali, Padria e Chiaramonti. “La maggior parte dei rom sottoposti al vaglio della Commissione fascista di Pola - annota Paola Trevisan - si vide comminare 5 anni di confino, pena massima per questo tipo di provvedimento e solitamente assegnata a individui che avevano commesso gravi reati”. Rom e sinti restano nell’Isola, nessuno di loro viene trasferito nei lager hitleriani.

Nei lager

«Mezzo milione di zingari – chiarisce Luca Bravi – sono stati deportati nei campi di concentramento, ma è sempre difficile avere dati certi. Sulla deportazione e sullo sterminio ad Auschwitz abbiamo invece un’indicazione precisa grazie a Tadeusz Joachimowski, sopravvissuto polacco. Era il prigioniero incaricato di segnare su due libri gli ingressi di sinti e rom. Sono stati 23mila i prigionieri di Auschwitz il cui nome è stato trascritto su quei volumi tra il febbraio 1943 e l’agosto 1944».

Le memorie

Ora si cerca di rendere più forte questa memoria. L’Istituto sardo per la storia dell’antifascismo e della società contemporanea (Issasco) ha dato vita nei mesi scorsi nell’Isola a un ciclo di incontri sul “Porrajmos”. Il confronto ha prodotto subito risultati. Un gruppo di studenti della V I del Liceo delle scienze umane De Sanctis-Deledda di Cagliari, con il coordinamento della docente Franca Rita Porcu, ha realizzato un podcast sul genocidio degli zingari, frutto del dialogo con Luca Bravi e con Clarissa Beganovic, giovane sarda di etnia rom. Il progetto sarà presentato il 7 febbraio alla presenza di Santino Spinelli, ambasciatore dell’arte e della cultura Romanì nel mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA